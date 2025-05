Los grupos de izquierda celebran el fallo contra la transparencia de la CE en la pandemia

Bruselas, 14 may (EFE).- Los grupos de los Verdes y la Izquierda del Parlamento Europeo celebraron este miércoles que el Tribunal General de la Unión Europea sentenciase contra la política de transparencia de la Comisión Europea durante las negociaciones con la farmacéutica Pfizer sobre la compra de vacunas.

"La sentencia de hoy demuestra claramente que la transparencia y la rendición de cuentas democrática no se deben ejercer entre bambalinas en la Unión Europea. Si acuerdos y decisiones importantes se acuerdan a puerta cerrada, se corre el riesgo de que los intereses comerciales prevalezcan sobre el interés público", dijo el eurodiputado de los Verdes Tilly Metz, que llevó a la Comisión ante los tribunales por la transparencia frente a los contratos.

El eurodiputado señaló que "miles de millones de dinero público no pueden firmarse mediante mensajes de texto sin ningún tipo de escrutinio público o rendición de cuentas".

En la misma línea, la copresidenta de la Izquierda, Manon Aubry, afirmó que "esta sentencia tan esperada es una victoria para la transparencia en las instituciones europeas" y que "no se debe permitir que los líderes europeos legislen en completa opacidad".

El Tribunal General de la Unión Europea dijo hoy que la Comisión Europea debió entregar al periódico The New York Times los mensajes de WhatsApp que se intercambiaron la presidenta Ursula von der Leyen y el director ejecutivo de Pfizer, Albert Boula, entre el 1 de enero de 2021 y el 11 de mayo de 2022, sobre la compra de vacunas contra la Covid-19.

El Ejecutivo comunitario no se los entregó, alegando que los había borrado, pero los jueces señalaron hoy que la Comisión "no puede limitarse a afirmar" que no tenía la conversación y que no explicó "de manera plausible por qué consideró que los mensajes de texto intercambiados en el contexto de la compra de vacunas contra la Covid-19 no contenían información importante o que precisara de un seguimiento, cuya conservación debiera garantizarse".

También la ONG Transparencia Internacional celebró el fallo: "Esta sentencia va más allá de la transparencia: se trata de restablecer la rendición de cuentas institucional de la que ha carecido la Comisión Europea. Esto debería servir de catalizador para que la Comisión finalmente cambie su postura restrictiva respecto a la libertad de información", apuntó en un comunicado.

Tras conocerse la sentencia, el Ejecutivo comunitario emitió un comunicado diciendo que está estudiando el fallo antes de decidir si lo recurrirá o no y aseguró que el TGUE "no cuestiona la política de registro de la Comisión", por lo que "adoptará una nueva decisión que ofrecerá una explicación más detallada".

"La transparencia siempre ha sido de suma importancia para la Comisión y la presidenta von der Leyen. Seguiremos cumpliendo estrictamente marco jurídico vigente para cumplir con nuestras obligaciones", afirmó el Ejecutivo comunitario. EFE