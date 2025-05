Justicia georgiana condena a un año de prisión a opositor exministro de Defensa

Tiflis, 14 may (EFE).- El Tribunal de Tiflis condenó este miércoles a un año de prisión al dirigente opositor y exministro de Defensa Irakli Okruashvili por no comparecer ante la comisión parlamentaria que investiga las actuaciones de las autoridades del país entre 2003 y 2012.

En ese período, en el que al frente del país estuvo Mijaíl Saakashvili, actualmente encarcelado, Okruashvili fue también fiscal general y titular de los ministerios del Interior y Economía.

En marzo pasado, el exministro, de 51 años, se negó a presentarse ante la comisión parlamentaria, a la que le niega toda legitimidad.

En vista de su incomparecencia, el Tribunal de Tiflis le impuso una fianza de 20.000 laris (unos 7.300 dólares), pagadera en un plazo de un mes.

"Okruashvili no solo no obedeció la resolución judicial sobre el pago de la fianza, sino que llamó a hacer lo mismo a los otros acusados de no presentar ante la comisión parlamentaria", dijo la dijo a la prensa la fiscal Natia Tatiashvili, que solicitó el ingreso en prisión del opositor.

Antes del comienzo de la vista, el exministro de Defensa reiteró que no pagaría "una fianza impuesta por los caprichos de unas autoridades ilegítimas".

Anteriormente, Okruashvili fue condenado a cinco años de prisión tras ser declarado culpable de organizar los disturbios masivos que tuvieron lugar en Tiflis en 2019 durante una visita de parlamentarios rusos, pero solo estuvo mes en prisión, ya que fue indultado por la entonces presidenta del país, Salomé Zurabishvili.

En marzo de 2022, el exministro de Defensa viajó para luchar como voluntario contra las tropas rusas en Ucrania, donde permaneció varios meses antes de regresar al país. EFE