Rodrygo deja el entrenamiento por un molestia muscular y Ancelotti reconoce que "no está a su mejor nivel"

El delantero brasileño del Real Madrid Rodrygo Goes tiene muchos visos de perderse este miércoles el partido en el Santiago Bernabéu ante el RCD Mallorca después de abandonar el entrenamiento por "una molestia" muscular que hay que "valorar", según confirmó el técnico Carlo Ancelotti, que reconoció que el atacante "no está a su mejor nivel".

El futbolista tuvo que dejar la sesión en la ciudad deportiva madridista al poco de iniciarse y su entrenador indicó en la rueda de prensa posterior cual había sido el percance del internaciona. "Rodrygo tuvo un proceso febril la semana pasada, que no le ha permitido entrenarse bien ni volver a su mejor nivel. Ha intentado aguantar y en el entrenamiento ha tenido una molestia en el músculo, de la pierna, no sé de cual, y que hay que valorar", detalló.

Rodrygo fue protagonista estos últimos días por su no participación en el Clásico del pasado domingo, el segundo partido seguido sin jugar tras haberse perdido también el anterior ante el RC Celta por un proceso febril. El brasileño había sido titular en la final de Copa del Rey ante el FC Barcelona, pero fue sustituido al descanso tras su poca participación, y no marca un gol desde finales de febrero.

"Rodrygo se ha recuperado, pero no se encontraba bien y no estaba a su nivel máximo. No hay nada más, tengo cero problemas con él. Ha pasado un proceso febril y no estaba al cien por cien, había riesgo de que se pudiera lesionar", valoró Ancelotti tras la derrota 4-3 en el Lluis Companys.

Y ese mensaje fue similar este martes. "El jugador no está a su mejor nivel. Después el estado febril que tuvo no ha vuelto a su mejor nivel y después se han montado muchas especulaciones también sobre esto. A Rodrygo todo el mundo le tiene un cariño especial, sobre todo yo", advirtió.

"Un jugador cuando no está bien, anímicamente no está bien porque quiere jugar, mostrar su calidad y ayudar al equipo. Entonces, está un poco decepcionado en este sentido, pero nada más", sentenció el entrenador italiano.