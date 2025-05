Knight presentará en la Conferencia Global de Salud 2025 de RBC Capital Markets en la ciudad de Nueva York

MONTREAL, 13 de mayo de 2025

MONTREAL, 13 de mayo de 2025 /PRNewswire/ -- Knight Therapeutics Inc. (TSX: GUD) ("Knight"), una compañía farmacéutica especializada panamericana (ex EE.UU.), ha anunciado hoy que Samira Sakhia, presidenta y directora ejecutiva, participará en una charla en la Conferencia Global de Salud 2025 de RBC Capital Markets el martes 20 de mayo de 2025 a las 3:35 pm ET en el hotel InterContinental New York Barclay en la ciudad de Nueva York.

Acerca de Knight Therapeutics Inc.

Knight Therapeutics Inc., con sede en Montreal, Canadá, es una compañía farmacéutica especializada enfocada en adquirir o licenciar y comercializar productos farmacéuticos para Canadá y América Latina. Las subsidiarias latinoamericanas de Knight operan bajo United Medical, Biotoscana Farma y Laboratorio LKM. Las acciones de Knight Therapeutics Inc. cotizan en TSX con el símbolo GUD. Para obtener más información sobre Knight Therapeutics Inc., visite el sitio web de la empresa en www.knighttx.com o www.sedarplus.ca.

Declaración prospectiva

Este documento contiene declaraciones de proyecciones a futuro de Knight Therapeutics Inc. y sus subsidiarias. Estas declaraciones a futuro, por su naturaleza, implican necesariamente riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los contemplados en las declaraciones de proyecciones a futuro. Knight Therapeutics Inc. considera que las suposiciones en las que se basan estas declaraciones de proyecciones a futuro son razonables en el momento en que fueron preparadas, pero advierte al lector que estas suposiciones con respecto a eventos futuros, muchos de los cuales están fuera del control de Knight Therapeutics Inc. y sus subsidiarias, en última instancia, pueden resultar incorrectos. Los factores y riesgos que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de las expectativas actuales se analizan en el Informe anual de Knight Therapeutics Inc. y en el Formulario de información anual de Knight Therapeutics Inc. para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2024, tal como se presenta en www.sedarplus.ca. Knight Therapeutics Inc. niega cualquier intención u obligación de actualizar o revisar cualquier declaración de proyección a futuro, ya sea debido a nueva información o eventos futuros, excepto cuando así lo requiera la ley.

Contacto para inversores:

Knight Therapeutics Inc.

Samira Sakhia Arvind Utchanah

Presidenta y directora ejecutiva Director financiero

T: 514-484-4483 T. 598-2626-2344

F: 514-481-4116

Correo electrónico: IR@knighttx.com Correo electrónico: IR@knighttx.com

Sitio web: www.knighttx.com Sitio web: www.knighttx.com

