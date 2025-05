Juliette Binoche considera que la condena a Depardieu es consecuencia del Me Too

Cannes (Francia), 13 may (EFE).- La actriz francesa Juliette Binoche, presidenta del jurado de la edición 78 del Festival de Cannes, consideró hoy que la condena a Gérard Depardieu es consecuencia del movimiento Me Too y que una sentencia como la de este martes no se hubiera podido dar hace solo unos años.

En una rueda de prensa en Cannes con el resto del jurado, a escasas horas de la inauguración del festival, la intérprete de 61 años contestó con un rotundo "sí, por supuesto" al ser interrogada por un periodista sobre si veía relación entre la sentencia emitida en París y el impulso que ha tomado el movimiento de denuncia de los abusos en el cine en los últimos años en Francia.

"Tardó tiempo en llegar", admitió Binoche, pero señaló que las mujeres del cine francés han reaccionado intensamente en los últimos tiempos.

Sobre el protagonista de 'Cyrano de Bergerac', Binoche sostuvo que la estrella francesa ya había quedado "desacralizada" previamente, a la luz de las múltiples acusaciones que pesan contra él.

"Quiere decir que reflexionamos", indicó, además de incidir en que lo sagrado "es algo que nosotros creamos" y que, al final "una estrella de cine es un hombre, un rey es un hombre".

Respecto al rol del prestigioso certamen de la Costa Azul con el Me Too -ya que en Francia ha recibido críticas por la ausencia de un posicionamiento firme y por haber sido el altavoz de figuras polémicas, como Johnny Depp, que era uno de los protagonistas de la película de apertura hace solo dos años-, Binoche opinó que Cannes ha ido enfrentando estos temas "cara a cara".

"El festival sigue los movimientos, los movimientos de la vida social, política, los cambios que se dan en el mundo. A veces es precursor y a veces lo sigue, depende del tema", comentó.

Depardieu, que se encuentra en las Azores filmando una película junto a su amiga y colega Fanny Ardant, fue condenado este martes en París a 18 meses de prisión, exentos de cumplimiento, por haber agredido sexualmente a dos mujeres que trabajaban en 2021 en el rodaje de la película 'Les volets verts'.

La sentencia coincidió con la jornada de apertura de la 78 edición del Festival de Cannes, en la que Binoche preside un jurado integrado también por los actores Halle Berry, Jeremy Strong y Alba Rohrwacher; los directores Hong Sangsoo, Dieudo Hamadi, Carlos Reygadas y Payal Kapadia, y la escritora Leïla Slimani.

El certamen quedará inaugurado esta noche con la entrega de una Palma de Oro de honor a Robert De Niro y la proyección del musical 'Partir un jour', la ópera prima de la francesa Amélie Bonnin. EFE

