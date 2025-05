Dulceida y Alba Paul revelan si se plantean ampliar la familia y dar un hermanito a su pequeña Aria

Aportando su granito de arena a la lucha contra las enfermedades infecciosas, Dulceida y Alba Paul no se han perdido este lunes la 15º edición de la Gala solidaria People in Red que, bajo la batuta del doctor Buenaventura Clotet ha reunido a un sinfín de rostros conocidos en el Museo Nacional de Arte de Cataluña para recaudar fondos para esta causa benéfica.

Derrochando gestos de cariño y miradas de amor, la pareja de influencers ha confirmado que se encuentra en el momento más dulce de su vida tras el nacimiento de su primera hija en común, Aria, el pasado 15 de octubre. Tan encantadas están con la experiencia de la maternidad que, como confiesa Aída Domenech, ya se plantean dar un hermanito o hermanita a su pequeña.

"Queremos, pero queremos un poco disfrutar de Aria solas. Yo tengo sentimientos encontrados porque a veces digo que querría mañana, pero luego digo no, no, vamos a esperar" reconoce, dejando entrever que aunque no tardarán demasiado, por el momento quieren dedicarse plenamente a su bebé, que está a punto de cumplir 7 meses.

Como nos ha contado orgullosa, Aria tiene un poco tanto de Alba como de ella: "El carácter es clavado a mí, no sé si eso es bueno o malo, pero tiene su carácter como sus madres y físicamente es como una mini Alba. Cada día al final están en la edad de que cada día hacen cosas nuevas, ahora está empezando a gatear, y es maravilloso y se nos cae la baba" revela.

Y aunque tiene varios proyectos profesionales muy potentes en los próximos meses, tiene claro que en verano tendrá vacaciones con su hija, "por favor, me muero. Sus primeras vacaciones, la playa, sí. amos a hacer Costa Brava, obviamente, el barquito que hacemos cada año, una semana con ella y estoy deseando" confiesa.