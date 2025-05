Sinner: "Cerúndolo será un gran examen, perdí con él el año pasado"

Roma, 12 may (EFE).- El italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo, que este lunes certificó su presencia en los octavos de final del Masters 1.000 de Roma, aseguró que el argentino Francisco Cerúndolo, su próximo rival, "será un gran examen" para él en su regreso a la competición tras cumplir tres meses de suspensión.

Sinner se impuso este lunes al neerlandés Jesper De Jong en dos sets (6-4 y 6-2) y al acabar el partido, en la pista, señaló: "He iniciado muy bien y luego he sufrido un bajón durante el primer set, creo por concentración, y él ha empezado a jugar bien. En el segundo set se hizo daño. Es un gran jugador, pero mejor persona. Le deseo lo mejor y espero que no sea nada".

Su rival en los octavos será el argentino Francisco Cerúndolo, semifinalista en Madrid y número 18 del ránking, que en tercera ronda aplastó al austríaco Sebastian Ofner exhibiendo de nuevo un gran momento tanto físico como tenístico que le coloca como el rival más complicado al que se enfrentará Sinner desde su regreso.

"Todo reto es complicado. Y la última vez perdí en esta pista contra él. Está haciendo una gran temporada, viene de hacer una gran semana en Madrid. Va a ser duro. Tengo que subir mi nivel para estar a la par. Pero estos son los desafíos que necesito para entender el lugar en el que estoy. Es un gran examen para mí", dijo el italiano.

"Lo mejor que tengo ahora es cómo encaro los partidos, estoy haciendo de todo para ganar. El nivel poco a poco llegará", sentenció.

