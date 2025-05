Mushuc Runa, ya clasificado a octavos, visita a Unión, que aún sueña con un milagro

Buenos Aires, 12 may (EFE).- El ecuatoriano Mushuc Runa, sensación de la Copa Sudamericana y que ya selló su pase a octavos de final, visita este martes al argentino Unión, que no tiene alternativa más que ganar para no quedar eliminado.

El equipo ecuatoriano, la revelación de la Sudamericana 2025, lidera el Grupo E con 10 unidades, siete más que Unión, que se ubica tercero y, a falta de dos partidos, ya no puede alcanzarle.

Tras empatar el pasado miércoles por 1-1 como local ante el brasileño Cruzeiro, que sumó su primer punto en el torneo, los dirigidos por Ever Almeida viajan ahora a Santa Fe, donde los espera un equipo golpeado y necesitado de un triunfo.

El conjunto argentino cosechó solo tres unidades en las primeras cuatro jornadas, y viene de caer como local por 1-2 ante el chileno Deportivo Palestino, que marcha segundo con nueve puntos.

Esa derrota dejó al conjunto santafesino con un sabor especialmente amargo, tras haber llevado la ventaja durante buena parte del encuentro, hasta que el atacante paraguayo Júnior Marabel anotó dos tantos en cinco minutos a poco del final y los dejó con las manos vacías.

El 'Tatengue', bajo la dirección técnica de Ricardo Zielinksi tras la reciente salida de Cristian 'Kily' González, viene de haber quedado eliminado en la fase inicial del torneo Apertura de su país, donde quedó último en la Zona A del torneo Apertura, con 14 unidades en 16 encuentros.

De cara al choque con los ecuatorianos, buscará apoyarse en la capacidad goleadora de su máximo anotador, el centrodelantero Lucas Gamba, y en la habilidad creativa de su acompañante en el ataque, Marcelo Estigarribia.

Mushuc Runa, por su parte, buscará volver a despegarse de Palestino en la cima de la zona en busca de asegurarse el primer puesto del Grupo E.

El 'Ponchito' ha apostado fuertemente por el torneo continental y el pasado sábado alineó un equipo alternativo en el choque como visitante ante el Manta, que se impuso 2-1 y lo dejó en la décima posición del campeonato ecuatoriano, con 15 unidades tras las primeras 12 jornadas.

El duelo de este martes tendrá lugar en el Estadio 15 de Abril y está previsto para las 21.30 horas (00.30 GMT del miércoles), una vez finalizado el encuentro entre Cruzeiro y Palestino en Belo Horizonte.

El árbitro del choque entre ecuatorianos y argentinos será el venezolano Yender Herrera, que estará acompañado de su compatriota Juan Soto en el VAR. EFE