FundéuRAE: "rechazar hacer algo", no "rechazar a hacer algo"

Madrid, 12 may (EFE).- La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, explica que el complemento del verbo “rechazar” que señala qué es lo que no se acepta no lleva la preposición “a” si es un infinitivo: “rechaza hacer algo”, no “rechaza a hacer algo”.

Sin embargo, en los medios de comunicación se ven y escuchan frases como “Rechazan a acudir a sus actividades laborales, académicas o sociales”, “Rechaza a hablar de síntomas por relacionar este término con enfermedad” o “Hay quien rechaza a acudir a un centro si no admiten a sus mascotas”.

El “Diccionario panhispánico de dudas” señala que, en general, la preposición “a” no precede al complemento directo cuando este se refiere a cosa y lo hace a veces cuando se alude a una persona o entidad animada. En consecuencia, lo adecuado es que el verbo “rechazar” se construya sin “a” cuando lo que se repudia (es decir, su complemento directo) es una cosa (se diría “rechazan los planteamientos”, no “rechazan a los planteamientos”), aunque esta se exprese con un infinitivo.

Es posible que esta confusión se deba a un cruce entre “rechazar” y “negarse” como pronominal, que sí introduce la preposición “a” para señalar lo que el sujeto se niega a hacer, como en “Se negó a comer”.

De esta forma, en los ejemplos del principio habría sido más apropiado escribir “Rechazan acudir a sus actividades laborales, académicas o sociales”, “Rechaza hablar de síntomas por relacionar este término con enfermedad” y “Hay quien rechaza acudir a un centro si no admiten a sus mascotas”.

