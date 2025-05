El emotivo adiós de Terelu Campos a su público en Valladolid antes de regresar a 'Supervivientes'

Ante el revuelo que se ha creado por el aplazamiento de la función de 'Santa Lola' que Terelu Campos iba a representar el próximo 24 de mayo en Murcia, especulándose incluso que se debería a la escasa venta de entradas, la hija de María Teresa Campos tomaba la palabra en directo en '¡De Viernes!' para revelar el verdadero motivo de la 'cancelación' de la obra y anunciar la noticia más sorprendente e inesperada. ¡Regresa a 'Supervivientes'!

Tras 18 días en los Cayos Cochinos, e incapaz de superar el resto propuesto por la organización de permanecer en Honduras más tiempo que su hermana Carmen Borrego -que estuvo 21 días en la edición de 2024-, la presentadora abandonaba el reality el pasado 24 de marzo, confesando que su cuerpo había dicho "hasta aquí" a pesar de que su mente estaba fuerte.

Y para sorpresa de propios y extraños, Terelu vuelve al concurso, "en las mismas condiciones" que el resto de supervivientes, y con una misión "importantísima y fundamental" tanto sus compañeros como para la audiencia. "Todo se conocerá el próximo martes" adelantaba sin entrar en detalles.

Pero antes de poner rumbo a Honduras de nuevo, la ahora actriz ha cumplido con sus compromisos teatrales representando por segunda vez su obra en el Teatro Zorrilla de Valladolid tras el éxito rotundo de su estreno el pasado 26 de abril.

"No voy a hablar de 'Supervivientes', estoy muerta en vida, solo quiero... Ahora lo único que me importa es hacer la función de hoy, que todo salga bien, que el público se lo pase bien y ya a partir de mañana a otras cosas, queréis opinar y saber cosas cuando se saben a su debido tiempo" explicaba visiblemente nerviosa minutos antes de la función.

Muy emocionada, y ante una gran ovación del público que no ha dudado en ponerse en pie para aplaudirla, Terelu dedicaba unas emotivas palabras en su vuelta a los escenarios antes de viajar nuevamente a Honduras: "Para mí ha sido pues mi segunda función en un teatro tan emblemático de una ciudad como Valladolid. Me he sentido muy querida con todos ustedes, muy apoyada en un momento muy difícil porque yo nunca pensé que iba a ser capaz de subirme aquí al escenario".

"Sufro, sufro cada vez que lo hago, pero me compensa escucharles reír. Escucharles disfrutar y que por algún momento, durante una hora y media de sus vidas, todo se pare y sea felicidad. Gracias de verdad, de todo corazón. Muchísimas gracias" expresaba al borde de las lágrimas tras un nuevo éxito que confirma su talento para la interpretación.