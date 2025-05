'Crash', miembro de los Globetrotters: "Doncic podría encajar bastante bien en el equipo"

Carlos Mateos Gil

Madrid, 12 may (EFE).- Los Harlem Globetrotters, el equipo de baloncesto exhibición más famoso del mundo, inician en Menorca una nueva gira por España, esta con parada en once ciudades. Una vez más, no faltarán jugadas increíbles y mates inverosímiles de la mano de jugadores como Randy 'Crash' McClure (Paulding, Georgia, Estados Unidos, 1998). Máximo anotador histórico en la Universidad Estatal de Albany y ex MVP de la liga moldava, ahora muestra su talento de una manera diferente. EFE le ha entrevistado.

Pregunta: Llega a España con los Harlem Globetrotters. ¿Es un país especial por la tradición de baloncesto que hay aquí?

Respuesta: La tradición del baloncesto en España es increíble. La pasión que ponen los aficionados en este deporte es algo de lo que nosotros, como equipo, estamos deseando formar parte.

P: ¿Qué espectáculo van a encontrarse los que vengan a verlos?

R: Los que vengan a nuestros partidos serán partícipes de juegos interactivos y llenos de energía, en los que se verán tiros increíbles y mates que les dejarán boquiabiertos. Además, con nuestro nuevo reto de 'la gran cadena', los aficionados también tendrán la oportunidad de participar.

P: ¿Qué supone ser un miembro de los Harlem Globetrotters?

R: ¡Es increíble! Poder recorrer los caminos de los grandes jugadores que nos precedieron sigue siendo para mí una sensación surrealista. Ellos sufrieron mucho para llevar a nuestra organización hasta donde está hoy y nosotros queremos seguir construyendo y mejorando el trabajo que ellos hicieron.

P: ¿Hay algo de presión por mantener el legado de un equipo tan histórico y llevar a la gente a la cancha en un momento en el que cada vez hay más acceso a trucos y jugadas espectaculares a través de internet?

R: Por supuesto, hay presión cuando entras en la organización conociendo su historia y todo lo que han hecho en todo el mundo. Pero cuando empiezas a hablar con antiguos y actuales jugadores que te enseñan y te guían sobre lo que significa ser realmente un Globetrotter, toda esa presión se desvanece poco a poco y sabes lo que se espera de ti.

P: ¿Cómo surgió la oportunidad de formar parte del equipo?

R: Me llamó un entrenador de la organización y me dijo que, después de ver un vídeo sobre mí, el equipo quería que fuera a entrenar con ellos. Al principio me sorprendió, pero cuando un equipo de este calibre y prestigio te llama lo único que puedes hacer es salir ahí fuera y darlo todo para ganarte el puesto.

P: En su caso, venía de ser el MVP de la liga moldava. ¿Cómo valora esa experiencia? ¿Qué tal su estancia en el país

R: ¡Me encantó mi estancia en Moldavia! Tuve grandes compañeros de equipo que me ayudaron desde el primer momento y me enseñaron el país. Las relaciones que entablé allí siempre serán especiales para mí.

P: ¿Cómo reaccionó cuando le llegó una oferta de allí? ¿Cree que de haber seguido con su carrera como jugador profesional hubiera podido llegar a una gran liga de Europa?

R: Estaba muy emocionado, porque era la primera vez que jugaba en una liga profesional. Creo que habría llegado a ligas más importantes conociendo mi ética de trabajo y mi pasión por la competición.

P: Previamente destacó en la Universidad Estatal de Albany, siendo el máximo anotador histórico. ¿En algún momento se vio con opciones de poder llegar a la NBA?

R: Ese era el objetivo principal al inicio, pero debido a algunas circunstancias imprevistas tomé un camino diferente. No me arrepiento de nada, porque ahora juego en el equipo más histórico del mundo.

P: Ahora se ve a muchos jugadores de la NBA haciendo acciones espectaculares en los calentamientos. Uno de ellos es Luka Doncic. ¿Cree que podría encajar en los Globetrotters?

R: ¡Luka es un jugador increíble! En el pasado, ha hecho algunos trucos que he visto hacer a compañeros de equipo como Too Tall, así que creo que podría encajar bastante bien”.

P: ¿Quién es para usted el jugador de la NBA que mejor se adaptaría?

R: Hay pocos que me vengan a la cabeza. Steph Curry sería uno de ellos con su gran puntería y la línea de 4 puntos (8,23 metros del aro). EFE