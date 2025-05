Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 12 de mayo (15.00 GMT)

Madrid, 12 may (EFE).-

Londres.- El primer ministro británico, Keir Starmer, dio a conocer este lunes un plan destinado a endurecer la política de inmigración, como un cambio en los visados y el acceso a la ciudadanía del Reino Unido, y prometió retomar "el control" de las fronteras después de que se disparasen las cifras de migración.

(foto)(vídeo)

Pekín.- China reducirá del 125 % al 10 % los aranceles sobre productos estadounidenses durante los próximos 90 dias y EE. UU. hará lo propio desde el 145 % al 30 % para los bienes chinos, como parte de un acuerdo conjunto para frenar la nueva guerra comercial desatada este año.

(foto)(vídeo)

Gaza.- El cierre de fronteras comerciales en Palestina y la escasez de suministros han provocado el desplome de la pesca en Gaza, lo que aumenta aún más la inseguridad alimentaria aguda y el riesgo de hambruna.

(foto)(vídeo)

Srinagar (India).- El Ejército indio confirmó este lunes el cese de los disparos en la Cachemira bajo control indio durante la noche, marcando la primera sin incidentes reportados a lo largo de la Línea de Control (LdC), la frontera de facto con Pakistán, tras 16 noches consecutivas de intensos intercambios de fuego.

(foto)(vídeo)

Nueva Delhi.- El Ejército indio afirmó este lunes que todas sus bases y sistemas militares se encuentran completamente funcionales y listos para actuar, en una declaración que sigue la postura defensiva del país tras el acuerdo de alto el fuego que ha frenado una de las mayores escaladas con Pakistán en décadas.

(foto)(vídeo)

París.- Un grupo de activistas de People For The Ethical Treatment of Animals (PETA) se concentró este lunes frente a la tienda de la marca Louis Vuitton, en los Campos Elíseos de París, para protestar contra el uso de la piel de cocodrilo en la industria de la moda.

(foto)(vídeo)

Pekín.- El acuerdo alcanzado en Ginebra entre Estados Unidos y China para rebajar sustancialmente sus aranceles mutuos es una excelente noticia para la economía global y, en particular, para los mercados y las industrias, ampliamente dependientes de los suministros asiáticos.

(foto)(vídeo)

Pekín.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, abrió este lunes su visita oficial a China con una agenda protagonizada por la economía, que incluyó varias reuniones con empresas chinas y un foro empresarial bilateral en el que defendió las grandes posibilidades que abre para su país la cooperación con el gigante asiático.

(foto)(vídeo)

Belém (Brasil).- Mientras Brasil se prepara para recibir en medio de la Amazonía la conferencia climática de las Naciones Unidas (COP30), que se celebrará en noviembre en Belém, los habitantes de una favela de la ciudad denuncian "racismo ambiental" porque temen quedarse al margen de las obras del evento.

(foto)(vídeo)

Pekín.- El presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó este lunes que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) quiere hacer una cumbre con Estados Unidos, similar a la reunión que se hará mañana con China en Pekín, y así se lo propuso a Washington.

(foto)(vídeo)

París.- Las ciudades españolas que son Patrimonio de la Humanidad y la Unesco acordaron este lunes la creación de líneas directas de colaboración conjunta en la sostenibilidad y la protección de los cascos históricos.

(foto)(vídeo)

Pekín.- El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Elmer Schialer, afirmó este lunes en Pekín que América Latina debe tener un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, como parte de una reforma urgente del orden internacional que refleje el peso geopolítico actual.

(foto)(vídeo)

Tel Aviv.- La esperada liberación este lunes de la Franja de Gaza del soldado estadounidense-israelí Edan Alexander, como gesto de Hamás a EE.UU., congregó a decenas de personas en la conocida como plaza de los rehenes de Tel Aviv, que expresaron preocupación ante el "privilegio" que supone tener nacionalidad extranjera o doble para ser liberados.

(foto)(vídeo)

Río de Janeiro.- El técnico italiano Carlo Ancelotti, actual entrenador del Real Madrid, será el próximo seleccionador nacional de Brasil, con contrato hasta el Mundial de 2026, según anunció este lunes la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

(foto)(vídeo)

Nairobi.- El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, argumentó este lunes que, para evitar la guerra, es necesario "preparase" para ella, mientras la Unión Europea (UE) debate iniciativas para rearmarse y reforzar su defensa en un contexto marcado por la invasión rusa de Ucrania.

(foto)(vídeo)

EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.