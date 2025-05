Hansi Flick: "Ver nuestro poder para remontar es fantástico"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha asegurado que es "fantástico" ver el poder que tiene su equipo para remontar resultados adversos en un mismo partido, tras pasar del 0-2 al 4-2 (fue 4-3 el resultado final) en El Clásico de este domingo en el Estadi Olímpic Lluís Companys, si bien ha reconocido que deben mejorar en defensa para ser más "estables".

"Siempre soy positivo, después del partido del martes contra el Inter, 120 minutos, e ir 0-2 aquí no era fácil. Pero la mentalidad de mi equipo es muy grande, ver que tiene este poder para remontar es fantástico", comentó en rueda de prensa tras el partido.

Pero ello no quita que no se deba mejorar en defensa. "El Real Madrid tiene unos delanteros fantásticos y sabe como hacer las transiciones perfectamente, cómo atacar el espacio, no es fácil defender esto y cometemos errores. Tenemos que aprender de ello y defender mejor", avisó a sus jugadores.

"Es fantástico ver la mentalidad que tenemos en el terreno de jugo. Siempre queremos presionar y atacar, y lo hacemos muy bien. Y remontar el 0-2 y acabar 4-2 en la primera parte es increíble. Creo que todos en el club están contentos", reiteró sobre el poder de darle la vuelta a los malos momentos.

Pese a que con esta nueva victoria en un Clásico su equipo tiene 7 puntos de margen (con 9 en juego) sobre el Real Madrid, todavía no se ve campeón de Liga. "No. Esto es fútbol. No sabemos qué pasará, estamos en una buena posición y necesitamos 3 puntos más y es lo que queremos conseguir lo antes posible. Cada partido será duro y todos los rivales nos quieren ganar. Tenemos calidad y cuando jugamos como hoy, creo que podemos llegar al título", aceptó.

Y es que todavía cree que su equipo tiene un largo camino por recorrer. "Cuando llegas como entrenador a un equipo nuevo tienes objetivos, y cuando trabajas para un club como el FC Barcelona, que está acostumbrado a ganar títulos, es el objetivo de todos. Este viaje que empezamos el año pasado no ha acabado, tenemos que mejorar muchas cosas en defensa, por ejemplo. Para mí y mis jugadores será mucho mejor que seamos más estables en defensas", reiteró.

No obstante, este domingo toca celebración. "Ahora tenemos que celebrar esta victoria, estoy muy contento por mi equipo porque trabajamos para este club increíble pero también para los aficionados. El ambiente fue increíble. Lo aprecio mucho, de verdad", se sinceró. "Tres puntos y un paso más, es suficiente porque es lo que queríamos hoy", certificó.

Preguntado por si su planteamiento habría podido propiciar el empate del Real Madrid, que tuvo dos ocasiones claras en los minutos finales, tiró de oficio. "Podrían haber marcado el cuarto pero no lo hicieron, y nosotros sí hicimos cuatro y ellos tres. Sé que tenemos que mejorar algunas cosas, defender mejor, de cara a la temporada que viene", reiteró.

En cuanto a Lamine Yamal, aseguró que además de tener calidad es muy inteligente sobre el verde. "Es muy listo, además. Tras el partido del martes les dijo que miraran a este partido, y Lamine ha hecho esto. Hoy, otra vez, nos ha liderado delante y nos ha ayudado a remontar y eso, con 17 años, es una cualidad muy alta", celebró.