De la necesidad a la estabilidad: Simeone y la Champions, 829 millones para el Atlético

Madrid, 11 may (EFE).- Necesidad cuando Diego Simeone aterrizó en el Atlético de Madrid en diciembre de 2011, la Liga de Campeones es una indispensable fuente de estabilidad para el club rojiblanco, clasificado por decimotercera temporada seguida con el técnico argentino para el máximo torneo europeo, con el que ha ingresado 829 millones de euros en ese tramo, a falta del reparto del mercado televisivo por coeficiente de este curso.

Sólo el Barcelona, el Real Madrid, el Manchester City, el París Saint Germain y el Bayern Múnich han logrado disputar esa competición de forma ininterrumpida desde 2013-14 en adelante, como también lo ha hecho el Atlético, que cerró este sábado su pase matemático con el 4-0 que endosó Alexander Sorloth a la Real Sociedad.

No han logrado esa continuidad en la última década ni el Liverpool ni el Manchester United ni el Chelsea ni el Arsenal ni el Borussia Dortmund ni el Bayer Leverkusen ni el Juventus ni el Inter, ahora finalista de la Champions, ni el Nápoles ni el Milan ni el Mónaco ni el Oporto ni el Benfica ni el Ajax… Ni nadie más que esos seis clubes en todo ese periodo.

No es sólo la suma trascendencia deportiva de jugar cada año ese torneo, en el que el Atlético se quedó este curso en los octavos de final, eliminado en los penaltis por el Real Madrid con la polémica del doble toque en el lanzamiento invalidado a Julián Alvarez, sino la condición imprescindible que representa en el presupuesto y el crecimiento del club.

Por ejemplo, en las últimas cuentas anuales publicadas del club rojiblanco (de la temporada 2023-24), las cantidades económicas percibidas de la máxima competición continental, sin contar todos los efectos que tienen en contratos de patrocinio, entradas y otras fuentes añadidas, han tenido un peso del 25,8 por ciento en los ingresos: 102,316 millones de euros de los 395,100 de todo el dinero percibido por la entidad.

Sólo el apartado de retransmisiones, con 119,801, supera a la Liga de Campeones, por encima del resto de las competiciones: los 3,4 millones de euros de la Supercopa de España, los 3,83 de la Copa del Rey (alcanzó las semifinales el pasado curso) y los 13,152 de LaLiga EA Sports, en la que finalizó en la cuarta plaza de la clasificación.

En total, los 829,014 millones de euros se dividen en las doce temporadas disputadas de la Liga de Campeones. A la actual, hasta ahora con 53,5 millones de ingresos, falta sumarle el concepto que valora conjuntamente el mercado televisivo que representa cada país en Europa y fuera de ella y el coeficiente de cada club en el ránking de la UEFA.

Antes del nuevo formato de la Champions, el Atlético cerró su participación de la pasada campaña, finalizada en los cuartos de final contra el Borussia Dortmund, con 102,316 millones de euros; en 2022-23 percibió 63,515 millones de euros, cuando fue eliminado en la primera fase; y en 2021-22, hasta cuartos frente al Manchester City, llegó a los 98,079 millones, según las cifras oficiales del club.

En 2020-21, derrotado en octavos, alcanzó 75,060 millones; en 2019-20, en cuartos ante el Leipzig, logró 91,454 millones; en 2018-19, remontado en octavos por el Juventus, sumó 85,650 millones; en 2017-18, que quedó tercero de su grupo, ingresó 31,730, a los que agregó 16,127 por su título en la Liga Europa; en 2016-17, la última vez que llegó a semifinales, sumó 60,615 millones; en 2015-16, como subcampeón, 69,665 millones; en 2014-15, fuera en cuartos, 43,723 millones; y en 2013-14, doblegado en la final, 52,687 millones, según los datos financieros de la UEFA.

Su clasificación para la Liga de Campeones de la próxima temporada ya supone una cantidad fija de ingresos. En la actual edición ha sido de 18,62 millones por competir en la primera fase. Además, se obtenían 2,1 millones por victorias y 700.000 euros por empate en esa ronda, más 2 millones para los equipos clasificados del primero al octavo, 11 por el pase a octavos, 12,5 por jugar los cuartos, 15 por las semifinales y 18,5 por la final.

Para la próxima, las cantidades a repartir por todos esos méritos deportivos circularán por esas cifras, aunque la normativa de la UEFA para la Liga de Campeones 2025-26 especifica que las provisiones financieras para los equipos participantes y su reparto será determinado por el Comité Ejecutivo del organismo antes del inicio del torneo, en función de los ingresos previstos para esa edición de la máxima competición continental.

“Siempre me acuerdo de las primeras palabras de Miguel (Ángel Gil Marín, consejero delegado) cuando llegué. No el objetivo, la necesidad, repito no el objetivo, la necesidad, hacía que el equipo necesitaba entrar en Champions para que el club crezca”, repasó el técnico tras la victoria por 4-0 contra la Real Sociedad, cuando rememoró el pasado para explicar el valor de la clasificación para la Champions.

El técnico argentino rebobinó hasta aquel curso 2011-12, a finales de diciembre de 2011, cuando sustituyó a Gregorio Manzano al frente del banquillo del Atlético para reflotar no sólo a un equipo en crisis, sino también a un club lastrado por su recorrido fallido de los años precedentes, desde 1999 en adelante, hasta su debut el 7 de enero de 2012.

“Y me acuerdo que jugábamos la Liga Europa (el equipo rojiblanco ganó entonces aquella competición, en 2011-12) y estábamos pendientes, por más que hayamos ganado el jueves, el viernes el llamado era ‘hay que ganar el domingo’. Porque la Champions nos permitía, como equipo, como club, crecer como estamos creciendo”, continuó.

“Y creo que hay un valor al legado que han dejado aquellos futbolistas que empezaron con nosotros y que siguen recorriendo ahora con estos chicos para los que vengan sepan a dónde vienen”, advirtió el preparador argentino, cuyo equipo ha estado en zona de Liga de Campeones toda la temporada, desde el principio hasta el final. En 35 jornadas hasta ahora, que serán 38 cuando acabe el curso ante Osasuna, Betis y Girona, en ese orden.

Desde 2012-13 hasta ahora, todas las campañas enteras que ha dirigido Simeone al equipo madrileño, de las 493 jornadas del equipo con él mando, el Atlético permaneció en plazas de la Liga de Campeones en 440 de ellas. Es un 89 por ciento de ellas. Aun así, desde 2020-21 no es campeón. Y eso es una frustración latente cada final de campaña.

Aún más lo ha sido en este ejercicio, cuando fue ‘campeón’ de invierno, cuando se sintió capaz de todo al final de la primera vuelta, como un líder admirado con 44 de los 57 puntos, hasta su desplome del segundo tramo, con las derrotas en Leganés, Las Palmas y, sobre todo, en Getafe, que marcó un punto de inflexión para su pugna por LaLiga, igual que el 2-4 de la semana siguiente ante el Barcelona, al que vencía 2-0 hasta el minuto 71.

“Ya el partido que, seguramente, nos hizo más daño fue el del Getafe, sin ninguna duda. Y, a partir de ahí, vino la Champions, vino el Barcelona en Liga, en una semana perdimos la regularidad con el primero en más puntos de los que imaginábamos y quedamos afuera de la Champions de una manera que ya la conocemos”, asumió este viernes Simeone.

Iñaki Dufour