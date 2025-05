0-2. El Manchester suma su enésimo ridículo

Redacción deportes, 11 may (EFE).- Derrotado 0-2 en old Trafford por el West Ham, el Manchester United sumó su enésimo ridículo en la Premier League y se apuntó a pelear por el Tottenham -con el que se enfrentará en la final de la Europa League en Bilbao- por no convertirse en el peor de todos los equipos que no perderán la categoría.

Si no fuera por la posibilidad que tienen los hombres de Rúben Amorim de ganar la Liga Europa, la temporada del Manchester United sería directamente un bochorno. A falta de diez días para enfrentarse al Tottenham por un título continental, camina por la Premier League como un 'zombie' cuyo único objetivo es ser el mejor de los peores.

Con el Southampton, el Leicester y el Ipswich Town ya descendidos matemáticamente, el Manchester United solo espera no terminar en la decimoséptima posición. Y, curiosamente, su rival en la final de la Liga Europa, el Tottenham, está exactamente en la misma situación.

Para afrontar con garantías ese choque decisivo, Amorim dio descanso a alguno de los titulares que derrotó al Athletic y nombres como Lindelof, Maguire, Dorgu, Casemiro y Garnacho se quedaron en el banquillo. Aún así, el técnico portugués contó con jugadores importantes en su esquema y Mazraoui, Yoro, Ugarte, Bruno Fernandes y Hojlund salieron a escena.

Pero ni siquiera ante un rival como el West Ham, que estaba por detrás en la tabla después de encadenar ocho encuentros seguidos sin perder, fue capaz de ofrecer una imagen potable. Todo lo contrario, el Manchester United volvió a jugar a nada, sin una idea clara, sin un estilo determinado y con la mente puesta en el horizonte de la final europea.

De hecho, no tuvo ni una ocasión clara hasta el minuto 62, cuando apareció el argentino Garnacho para estrellar contra el lateral de la red una volea desde dentro del área. Hasta entonces, estuvo fuera del partido. Y en ese momento, el West Ham ya ganaba 0-2, con un tanto en la primera parte de Soucek y otro en la segunda de Bowen.

Ambos, fueron parecidos, con la defensa muy timorata, con Kudus t Wan-Bissaka muy sueltos dentro del área, sin oposición alguna y como asistentes a sus compañeros, que en ambos casos mandaron la pelota a la red casi sin oposición.

La aparición de Garnacho estimuló al United, pero ya fue tarde. El West Ham se defendió bien, solo sufrió otro sobresalto, un remate de Hojlund bajo la línea que salvó Areola y aguantó el resultado para propinar al equipo de Amorim su enésimo ridículo en una temporada para olvidar.

-- Ficha técnica:

0.- Manchester United: Bayindir; Diallo (Eriksen, min. 83), Mazraoui, Yoro (Maguire, min. 52), Shaw (Lindelof, min. 52), Amass; Mount (Garnacho, min. 59), Mainoo, Ugarte (Dorgu, min. 59), Bruno Fernandes; y Hojlund.

2.- West Ham: Areola; Coufal (Emerson, min. 83), Todibo (Mavropanos, min. 83), Kilman, Cresswell, Wan-Bissaka; Guido Rodríguez (Edson Álvarez, min. 64), Ward-Prowse, Soucek; Kudus y Bowen.

Goles: 0-1, min. 26: Soucek; 0-2, min. 58: Bowen.

Árbitro: Jarred Gillett. Mostró cartulina amarilla a Cresswell (min. 61) por parte del West Ham.

Incidencias: partido correspondiente a la trigésimo sexta jornada de la Premier League disputado en el estadio de Old Trafford ante cerca de 65.000 espectadores. EFE