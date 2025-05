Merz subraya que Rusia no cederá si los aliados no aumentan la presión

Kiev, 10 may (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, subrayó este sábado en Kiev que Rusia no cederá de cara a unas negociaciones de paz sobre Ucrania si los aliados no aumentan la presión y dijo que darle a los ucranianos lo que necesitan para defenderse y trabajar para lograr un cese el fuego son "dos caras de la misma moneda".

"Sabemos que lo que quiere (el presidente ruso Vladimir) Putin es dilatarlo todo para ganar tiempo. Rusia no se moverá si no aumentamos la presión", dijo Merz en una conferencia de prensa conjunta con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, el presidente francés, Emmanuel Macron, y los primeros ministros de Polonia y del Reino Unido, Donald Tusk y Keir Starmer.

Los cuatro líderes respaldan la propuesta de un cese el fuego de 30 días incondicional para crear condiciones para que pueda haber conversaciones de paz.

"La ayuda a Ucrania y buscar un cese el fuego son dos caras de la misma moneda", dijo Merz saliendo el paso a la condición puesta por Putin de que se interrumpan los envíos de armas.

"Es importante seguir ayudando para que el valiente pueblo ucraniano tenga lo que necesita para defenderse pero también lo hacemos porque se trata de la seguridad de toda Europa", añadió.

Antes, en declaraciones al diario "Bild", Merz había planteado un endurecimiento de las sanciones para el caso en que Rusia no aceptase el cese el fuego al terminar este fin de semana.EFE