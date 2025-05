Héctor Abad narra desde la herida: "Lo que mató a Victoria Amelina estaba destinado a mí"

Paula Cabaleiro

Bogotá, 10 may (EFE).- El escritor colombiano Héctor Abad Faciolince presentó en la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FilBo) su libro 'Ahora y en la hora', una obra íntima y testimonial en la que narra su experiencia como víctima de un ataque ruso en Ucrania y rinde homenaje a la escritora y periodista Victoria Amelina, quien murió a causa de ese bombardeo.

"Me costó mucho escribir este libro. No soy un experto en Ucrania, no fui como activista, fui como escritor, invitado a una feria del libro", relata Abad en una entrevista con EFE.

Sin embargo, el impacto de la experiencia lo marcó profundamente: "Lo ocurrido me impuso la responsabilidad de dar voz a una escritora muerta, de hablar por ella, de escribir por ella lo que yo no hubiera podido escribir si el muerto hubiera sido yo".

En el ataque a la ciudad ucraniana de Kramatorsk, el 27 de junio de 2023, Amelina estaba sentada en un restaurante junto al colombiano cuando cayó un misil.

"Tuve la sensación de que eso que a ella la hirió de muerte estaba destinado a mí", confiesa.

Ese sentimiento de sustitución y de deuda fue el motor del libro, editado por Alfaguara, que Abad describe como un ejercicio de aprendizaje literario y vital: "En este libro tuve que aprender a escribir de nuevo".

Abad explica que el título del libro, 'Ahora y en la hora', hace referencia al Ave María, oración que su madre le enseñó de niño, pero también al instante preciso de la muerte, a la que estuvo expuesto de forma directa en Ucrania.

"Escribí el libro como si fuera una carta para Victoria Amelina, como si le hablara a ella", afirma. La estructura del texto se construye desde ese vínculo quebrado y la imposibilidad de decir adiós.

Aunque la experiencia es descrita como traumática, el escritor rechazó contarla desde el relato épico.

"No quiero hacer de esto una historia heroica. Lo que quiero es contar el dolor, la pérdida, la injusticia, pero también la belleza de una mujer que creía en la palabra como forma de justicia", resalta.

El autor insiste en que no fue a Ucrania a buscar una historia, sino que la historia lo encontró a él.

"Fui a una feria del libro, y terminé escribiendo sobre la guerra", apunta.

Abad, autor de la aclamada 'El olvido que seremos', también abordó el impacto personal de la guerra y la cercanía con la muerte.

Asegura que vivía una "crisis de la vejez" cuando ocurrió el atentado y que el proceso de escritura coincidió con el anuncio del embarazo de su hija.

"De repente, se abrió frente a mí el futuro y la vida. Entregué el libro dos días después de que nacieran mis nietos. Ya no quería seguir escribiendo solo sobre la muerte", relata.

Abad no oculta la complejidad emocional de la experiencia, ni la admiración que siente por quienes, como Amelina, dedicaron su vida a documentar crímenes de guerra.

Sin embargo, se muestra escéptico frente a las narrativas heroicas: "Una sociedad que necesita héroes es una sociedad que está muy mal. Deberíamos vivir en ciudades donde no hagan falta héroes".

Abad también cuestionó con dureza la postura de varios presidentes latinoamericanos, como el colombiano Gustavo Petro o el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, frente a la invasión rusa a Ucrania.

"Líderes de izquierda, como Lula o como Petro, se declaran de repente imparciales o que no saben escoger, decía Petro, entre Biden y Putin (...) De repente lo que esta gente de una izquierda muy loca decía sobre la culpabilidad de la OTAN en la guerra de Ucrania es lo mismo que viene a decir ahora (el presidente estadounidense, Donald) Trump", afirma.

El escritor lamenta la falta de firmeza de muchos gobiernos y expresa su desasosiego ante la coincidencia de discursos entre la izquierda radical y la extrema derecha internacional.

"La pasividad o la neutralidad no de toda América Latina, pero de buena parte de América Latina, es algo que me entristece y me asombra y contra lo que lo único que puedo hacer es hablar", señala.

'Ahora y en la hora' mezcla la memoria personal con la reflexión política y filosófica sobre la guerra, la libertad, la dignidad humana y el legado de quienes luchan contra el olvido. EFE

(foto)(video)