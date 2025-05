El Espanyol, a cerrar la permanencia a costa de un Leganés con el agua al cuello

Madrid/Barcelona, 10 may (EFE).- El Leganés, en una situación muy delicada, recibe en el estadio de Butarque la visita del Espanyol con la necesidad imperiosa de ganar como local para intentar seguir peleando por una salvación que el conjunto catalán alcanzará que si gana tras su buena segunda vuelta.

En el caso de los locales, su mala racha sigue creciendo semana tras semana sin que termine de llegar un triunfo que corte su sangría de resultados adversos. Ante el Sevilla la jornada previa estuvo cerca, pero al final solo lograron escaparse con un empate del Sánchez Pizjuán pese a ponerse por delante.

Así el cuadro blanquiazul solo ha ganado un partido desde que se impusiera al Atlético de Madrid como anfitrión el pasado 18 de enero, lo que le obliga a ganarlo casi de todo de aquí a la conclusión de la temporada para mantenerse en la máxima categoría del fútbol español.

En busca de ese objetivo, el técnico Borja Jiménez ha dicho en rueda de prensa que "quien no crea, no tiene mucho sentido que participe": "Tenemos un grupo que va a muerte en todo lo que hace, con nuestros aciertos y errores. Estamos tranquilos porque el grupo quiere. No va tanto de quién es mejor, sino de ir hacia adelante y asumir la responsabilidad".

En esa misma comparecencia antes los medios afirmó, además, que cree que no seguirá al frente del equipo la próxima temporada: "Por las fechas, creo que no, pero no lo sé. Estamos en mayo, el contrato termina en unos días y no hemos iniciado ninguna conversación. Es más intuición que otra cosa".

En lo que respecta al plantel, todos los jugadores están disponibles a excepción de los lesionados de larga duración Enric Franquesa y Borna Barisic y del sancionado Javi Hernández. Aún así, hay interés por la convocatoria y por saber si Miguel de la Fuente, uno de los héroes del ascenso el pasado curso, vuelve a quedarse fuera.

En el caso del Espanyol el vestuario se muestra confiado en su juego y en el crecimiento que ha experimentado en esta segunda vuelta. No hay alarmismo en las filas blanquiazules por los últimos resultados. Además, el colchón de siete puntos respecto a la zona roja de la clasificación invita a la tranquilidad.

Así las cosas los pupilos del entrenador del Espanyol, Manolo González, afrontan el duelo seguros de que pueden competir ante cualquier rival y en todos los escenarios. Los catalanes han visitado Butarque en cuatro ocasiones, con un balance de dos derrotas y dos victorias para cada uno.

El cuadro periquito no podrá contar con los lesionados Pablo Gragera, Pol Lozano ni Brian Oliván. Tampoco estará el sancionado Omar El Hilali. Los nombres a seguir en el Espanyol son el portero Joan García y los delanteros Javi Puado y Roberto Fernández, con once y seis goles respectivamente.

- Alineaciones probables

Leganés: Dmitrovic; Rosier, Sergio González, Jorge Sáenz, Atimira; Duk, Cissé, Tapia, Juan Cruz; Munir y Dani Raba.

Espanyol: Joan García; Tejero, Kumbulla, Cabrera, Romero; Urko, Edu Expósito, Král; Jofre, Puado y Roberto.

Árbitro: Javier Alberola Rojas (Comité castellano-manchego).

Estadio: Butarque.

Hora: 12:00 GMT.

-----------------------------------------------------------------

Puestos: Leganés (19º, 31 puntos), Espanyol (14º, 39 puntos).

El dato: El Leganés solo ha ganado un partido desde el pasado 18 de enero.

La clave: La ansiedad que pueda tener el Leganés al estar 'obligado' a no dejar escapar ningún punto más en casa.

Las frases:

. Borja Jiménez, entrenador del Leganés, sobre su continuidad el próximo curso: “Por las fechas, creo que no, pero no lo sé. Estamos en mayo, el contrato termina en unos días y no hemos iniciado ninguna conversación. Es más intuición que otra cosa".

. Fernando Calero, jugador del Espanyol: "Nuestra confianza es total"

Altas: Rosier y Altimira en el Leganés.

Bajas: Borna Barisic, Enric Franquesa (lesión) y Javi Hernández (sanción) en el Leganés y José Gragera (lesión), Pol Lozano (lesión), Brian Oliván (lesión), Omar El Hilali (sanción) en el Espanyol.

Apercibidos: Brasanac y Neyou, en el Leganés. EFE

cmg/dpb/jap