Lisboa, 9 may (EFE).- La ministra de Medio Ambiente y Energía de Portugal, Maria da Graça Carvalho, dijo este viernes en una entrevista con EFE que "no es posible garantizar que no haya otro apagón", como el que hubo en su país y España la semana pasada, pero sí puede reducirse su probabilidad.

"Nadie puede decir, ni dar garantías de que no haya un (nuevo) apagón", afirmó Carvalho en una conversación telefónica. EFE