La española Blanca Alabau bate su récord del mundo de velocidad en wind foil

La windsurfista española Blanca Alabau ha vuelto a batir su propio récord mundial de velocidad en la disciplina de wind foil durante el Campeonato del Mundo de Velocidad celebrado en la localidad francesa de La Palme.

Según informaron este jueves desde el departamento de prensa de la sevillana, Alabau alcanzó una velocidad promedio de 31,66 nudos sobre una distancia de 500 metros, superando así su anterior marca personal y mundial.

"Estoy que no me lo creo, lo he intentado muchísimas veces y por fin lo he conseguido", confesó Alabau, que logró su anterior marca en 2023 y que ha estado durante dos años buscando las condiciones perfectas para volver a batirla.