Incertidumbre económica golpeará bonificaciones de banqueros

(Bloomberg) -- Las perspectivas para algunas bonificaciones en Wall Street parecen sombrías, ya que se prevé que los montos disminuyan tras un sólido 2024 debido a la agitación económica desatada por la guerra comercial de Estados Unidos y las tensiones geopolíticas.

Los banqueros de inversión, los empleados de fondos de cobertura y los profesionales de la gestión de activos y patrimonios se preparan para recibir incentivos salariales más bajos a finales de 2025, según un informe publicado el jueves por la consultora de remuneración Johnson Associates Inc. Se trata de un cambio radical con respecto al año pasado, cuando los pagos aumentaron y las utilidades del sector se dispararon.

“Comenzamos 2025 con impulso y optimismo, pero esto ha cambiado rápidamente”, señaló en una entrevista Alan Johnson, director general de Johnson Associates. “Ahora se espera que los incentivos bajen moderadamente desde un nivel alto”.

Esta proyección llega tras un período caótico provocado por la turbulencia arancelaria del presidente Donald Trump, que ha frenado la demanda de fusiones y adquisiciones. Pero esa misma volatilidad ha impulsado la demanda de operaciones bursátiles, lo que podría hacer que las bonificaciones de los traders aumenten entre un 15% y un 25%. Sus homólogos de renta fija podrían experimentar un incrementos más modesto, de entre el 10% y el 20%, según el informe.

“Algunos operadores de los grandes bancos están obteniendo excelentes resultados, beneficiándose de la volatilidad”, afirmó Johnson. Para otros, el nivel de incertidumbre es “desagradable, dado que la mayoría de los servicios financieros necesitan estabilidad”.

Es probable que la turbulencia arancelaria mantenga elevada la volatilidad y a las empresas al margen. Por ello, el aumento previsto de la actividad de fusiones y adquisiciones, impulsado por una administración presidencial considerada favorable a las empresas, no se ha materializado. Se prevé que las bonificaciones del sector de asesoría disminuyan hasta un 10% este año, ya que “la esperada ‘fiebre’ de fusiones y adquisiciones decepciona», según el informe de Johnson Associates.

Los clientes corporativos también han reducido las ventas de acciones ante la volatilidad de los mercados bursátiles. Los banqueros que ayudan a las empresas a captar capital probablemente sufrirán la mayor caída en sus bonificaciones, de hasta un 20%, según Johnson.

La fuerte demanda de servicios de gestión patrimonial también podría verse contrarrestada por caídas del mercado, provocando un descenso de hasta el 7,5% en los incentivos en este sector, según Johnson Associates. Del mismo modo, quienes trabajan en gestión de activos podrían experimentar una disminución del 5% al 10% debido a las caídas del mercado y las salidas de capital.

El año pasado, las bonificaciones en Wall Street se dispararon, y el fondo total para pagos alcanzó un récord de US$47.500 millones, gracias al aumento de las ganancias del sector, según estimaciones del contralor del estado de Nueva York, Thomas DiNapoli. La bonificación anual promedio aumentó casi un tercio, hasta US$244.700, el primer incremento significativo desde la pandemia de covid-19.

Dado que queda bastate para que termine el año, los pronósticos pueden cambiar, especialmente si se resuelven las dudas en torno a la economía, las negociaciones arancelarias y la trayectoria de la Reserva Federal hacia tasas de interés más bajas. Algunas empresas se verán más afectadas que otras por la incertidumbre, como la banca minorista y comercial. Los empleados de estos sectores podrían ver sus bonificaciones reducidas entre un 5% y un 10%, debido a una menor actividad crediticia y un aumento de las provisiones para pérdidas crediticias, según Johnson Associates.

Los banqueros tenían grandes esperanzas de que los planes de recortes de impuestos y desregulación de Trump desencadenaran una ola de acuerdos y actividad en los mercados de capitales. Ahora, la mayor parte del sector financiero se sentirá decepcionado con sus bonificaciones si persisten la incertidumbre económica y la volatilidad de los mercados, según Johnson.

“Este, por fin, iba a ser su año”, señaló. “Pero les quitan el piso de debajo de los pies”.

