La OEA abre su 56 Asamblea General en Panamá centrada en reforzar el multilateralismo

Ciudad de Panamá, 22 jun (EFE).- La 56 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) arrancó este lunes en Panamá con un llamado a reforzar el multilateralismo como herramienta para afrontar los desafíos de la democracia, la seguridad y el desarrollo sostenible, en el marco de la conmemoración además en el país centroamericano de los 200 años del Congreso Anfictiónico convocado por Simón Bolívar.

"Hace dos siglos, en este mismo lugar, los líderes de un hemisferio recién independizado se reunieron en torno a la convicción de que las naciones que comparten una geografía también comparten un futuro. El diálogo, la solidaridad, la cooperación y la colaboración se concibieron como esenciales para forjar el futuro de la región", manifestó el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, durante sus palabras de bienvenida.

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Agregó que "la convocatoria de Simón Bolívar al Congreso Anfictiónico fue el primer intento deliberado de estructurar la solidaridad entre las naciones de América, (...) de sustituir el aislamiento por la coordinación y la desconfianza por el diálogo. Su ambición fue extraordinaria".

La reunión, que se celebra por tercera vez en Panamá tras las ediciones de 1996 y 2007, reúne a cancilleres y representantes de los 34 Estados miembros de la organización bajo el lema 'América unida en el bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá' y con el tema central 'Multilateralismo firme en defensa de la democracia, la seguridad hemisférica y la estabilidad en los Estados Miembros'.

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En ese sentido, Ramdin destacó que la acción multilateral no es solo una opción, "es un requisito para nuestra supervivencia" y argumentó que el multilateralismo "nos permite perseguir intereses comunes, gestionar riesgos compartidos y establecer reglas que hacen las relaciones internacionales más estables y predecibles con respeto a la soberanía, a la integridad territorial y a la no intervención", tal como dicta la Carta de la OEA.

Asimismo, resaltó que "vivimos en un mundo complejo y cambiante", marcado por avances tecnológicos acelerados, tensiones económicas, desigualdad, desastres naturales y crimen organizado, temas que "afectan a nuestras sociedades y economías, haciendo cada vez más difícil la tarea de gobernar y responder a las expectativas ciudadanas".

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Para el Gobierno panameño, la coincidencia entre la Asamblea General de la OEA y la conmemoración de los 200 años del Congreso Anfictiónico reviste un profundo simbolismo histórico, al considerar también aquel encuentro convocado por el libertador Simón Bolívar en 1826 como uno de los antecedentes del actual sistema multilateral interamericano.

"Hace 200 años en esta misma tierra líderes visionarios se reunieron para imaginar el futuro de América. No resolvieron todas las diferencias de su tiempo, pero comprendieron algo que sigue siendo verdad, que los desafíos compartidos exigen respuestas compartidas y que las naciones son siempre más fuertes cuando cooperan que cuando se aíslan", afirmó el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, durante la apertura del encuentro.

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Mulino abogó por que "este bicentenario sea recordado no solo como una conmemoración histórica, sino como el momento en que las naciones de las Américas renovaron su confianza en el diálogo, en la cooperación y en el multilateralismo útil y democrático". EFE

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