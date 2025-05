El Congreso aprueba el decreto antiaranceles con el apoyo de Junts, la abstención de Podemos y el 'no' del PP

El Congreso de los Diputados ha convalidado este jueves el decreto ley con medidas para paliar las consecuencias de los aranceles anunciados por la administración estadounidense de Donald Trump, una norma que ha salido adelante con el apoyo de Junts, la abstención de Podemos y el voto en contra de PP y Vox.

El decreto ley, que estaba en vigor desde su publicación en abril, contempla las primeras medidas del plan de respuesta del Gobierno a la guerra comercial y supone una primera inyección de liquidez de 7.720 millones de euros mediante avales y créditos principalmente.

Se incluye también una línea de avales ICO de 5.000 millones hasta el 30 de junio de 2026 para atender las necesidades de liquidez de las empresas afectadas y para apoyar posibles procesos de reconversión industrial a entidades con una exposición significativa, directa o indirecta, al mercado de Estados Unidos.

También se refuerza el Fondo para la Internacionalización de la Empresa, que contará con 720 millones y se activan otros 2.000 millones para el refuerzo de la internacionalización de empresas a través del Cesce y su sistema 'CARI', que se asemeja a un seguro de tipo de interés. El decreto incluye a su vez la extensión de la moratoria contable hasta finales de 2025 para las empresas con pérdidas durante 2020 y 2021 como consecuencia de la pandemia.

PRIMAR A LAS COMUNIDADES EXPORTADORAS

A su vez, el decreto contempla una disposición pactada entre el Gobierno y Junts de "garantía de proporcionalidad territorial" en la aplicación de los fondos, mediante la cual se garantiza que la puesta a disposición de las empresas de los recursos se efectúe "con respeto al equilibrio territorial, sobre la base del porcentaje de las exportaciones de bienes con destino a Estados Unidos de las empresas de cada comunidad autónoma respecto al total de España en 2024 con particular atención a aquellas comunidades que tengan una mayor exposición".

Asimismo, el Ejecutivo se compromete a remitir trimestralmente al Congreso un informe desglosado por territorio, sector y beneficiarios para cada uno de los instrumentos financieros regulados en el decreto. También se incluye otra disposición pactada con Junts para precisar que los criterios de ejecución de las ayudas no pueden estar condicionadas a criterios de "oportunidad política o arbitrariedad del órgano concedente".

EL MINISTRO CUERPO TIENDE LA MANO AL CONGRESO

Durante el debate del decreto, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha mantenido su "mano tendida" a los grupos parlamentarios para trabajar de manera conjunta en el desarrollo de las siguientes capas de esta "respuesta necesaria" ante un entorno "complejo, dinámico y cambiante".

El real decreto-ley que ha convalidado hoy el Congreso supone, según el ministro, una primera capa de este plan, "un punto de partida que es necesario y que se irá adaptando y complementando, en un entorno cambiante de enorme incertidumbre".

En concreto, se irá complementando, por ejemplo, con actuaciones que van pidiendo las empresas y organizaciones al Gobierno en el marco del diálogo, en los cinco grupos de trabajo que se han creado --de bienes agroalimentarios, bienes de consumo, bienes de equipo y material eléctrico, productos industriales y también química y medicamentos--.

EL PP CRITICA EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN DE CUERPO

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha criticado las negociaciones con el Gobierno para sacar adelante este real decreto-ley. "Si usted no quiere aceptar nuestras propuestas, no somos nosotros los que rompemos las negociaciones, son ustedes los que no quieren que estemos en las negociaciones", ha señalado.

Bravo ha criticado que, contra lo que le han trasladado las empresas, el Gobierno ofrece en su plan "más deuda, más préstamos y avales para endeudarse". Por ello, para el PP, su voto hoy es "irrelevante" porque el Real Decreto-Ley "no repara, no apoya y no impulsa".

Por su parte, el diputado de Vox, Jacobo González-Robatto, ha advertido que este real decreto ley es "un simple y llano ejercicio de propaganda" y un parche que no corrige el problema de fondo.

Aunque desde la formación que encabeza Santiago Abascal han dejado claro su rechazo a los aranceles de Trump, el partido ha defendido su voto en contra al plan del Gobierno porque España "necesita reformas, no parches ni titulares bien sonantes". "Sobre todo, necesita coraje y sentido común", ha remarcado el diputado.

PODEMOS DEFIENDE SU ABSTENCIÓN: "HAY COSAS MAL ENFOCADAS"

En el caso de Podemos, el diputado Javier Sánchez Serna ha justificado la abstención de la formación al real decreto-ley porque "hay cosas que están mal enfocadas" en el plan del Gobierno. En este sentido, ha explicado que todas las medidas se centran, por ejemplo, en la situación de las empresas potencialmente afectadas por los aranceles para suministrarles financiación a través de créditos ICO.

"Pero España es un país fundamentalmente importador de los Estados Unidos. En caso de concretarse esa guerra arancelaria, por tanto, uno de los impactos más fuertes sería sobre el precio de los productos y, por tanto, sobre la inflación", ha advertido el diputado.

Por eso, a juicio de Podemos, habría que incorporar dentro de las medidas un precio máximo a productos de primera necesidad que se pudieran ver afectados.

"Desde Podemos pensamos que si Trump quiere debilitar nuestra economía con aranceles, hay que responder con determinación, y hay que responder reforzando nuestra soberanía económica y sacando a los fondos de inversión yankees de nuestras viviendas, del sector de la energía o de las telecomunicaciones", ha subrayado.