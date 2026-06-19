Cuatros soldados israelíes muren por ataque con dron explosivo de Hizbulá al sur de Líbano

Jerusalén, 19 jun (EFE).- El Ejército israelí informó este viernes de la muerte de cuatro de sus soldados tras un ataque con dron explosivo por parte de la milicia chií Hizbulá al sur de Líbano.

"Murieron a causa del impacto de un proyectil contra un tanque en el sur del Líbano", reportaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en un comunicado.

Entre los fallecidos se encuentra el teniente coronel Dor Gedalya, de 32 años, y otros tres soldados más cuyos nombres no se han desvelado. En el reporte tampoco se especifica cuándo fueron abatidos los cuatro miembros de las FDI.

Por otra parte, el Ejército israelí indicó que durante la noche del viernes, un oficial de la reserva de las FDI resultó gravemente herido y tres soldados, tanto de la reserva como regulares, sufrieron heridas leves a consecuencia de otro ataque con dron explosivo también al sur de Líbano.

PUBLICIDAD

Poco antes, las FDI confirmaban que continúan atacando infraestructuras de Hizbulá en diversas zonas al sur de su país vecino.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron durante toda la noche y continúan atacando a terroristas e infraestructuras de la organización terrorista Hizbulá en varias zonas del sur del Líbano", rezaba dicha nota castrense.

Según el Gobierno libanés al menos 18 personas murieron y 33 resultaron heridas en ataques israelíes lanzados este viernes contra dos zonas del sur del Líbano, en una violación de los términos del acuerdo alcanzado entre Irán y Estados Unidos para el cese de las hostilidades, que se extiende al país mediterráneo.

PUBLICIDAD

Estos ataques llegan después que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de Irán, Masud Pezeshkian, firmaran digitalmente el memorando de entendimiento, que entró en vigor inmediatamente tras la rúbrica, y que extiende el cese de hostilidades al Líbano.

Irán lleva semanas advirtiendo que el frente libanés es una de las líneas rojas que puede hacer descarrillar el acuerdo con EE.UU. en caso de que Israel sigue atacando Líbano, como ha continuado ocurriendo.

El vicepresidente de EE.UU., JD Vance, pidió ayer al Gobierno de Netanyahu "respetar" el proceso de paz en curso con Irán y no atacar a Donald Trump, "el único jefe de Estado de todo el mundo que simpatiza con la nación de Israel en este momento". EFE

PUBLICIDAD