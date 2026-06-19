Victoria Federica huye de la prensa ante su supuesto 'simpa' con Froilán en un exclusivo hotel de Madrid

Victoria Federica y Froilán vuelven a estar en el punto de mira después de que la web 'Chic' haya revelado que los hijos de la infanta Elena habrían hecho un 'simpa' en el exclusivo hotel Palace de Madrid, abandonando el lugar sin abonar la factura -que ascendería a más de 300 euros- después de disfrutar de unas consumiciones con un grupo de amigos al ir a ver a Andrés Roca Rey tras su corrida en la plaza de toros de Las Ventas el domingo pasado.

Una sorprendente información que no ha tardado en negar su entorno cercano, asegurando que los nietos del Rey Juan Carlos pagaron lo que se tomaron antes de irse del establecimiento, y sobre la que la influencer ha dado la callada por respuesta en su reaparición en la presentación de La Plaza NEW de El Corte Inglés en los exteriores de su centro en el Paseo de la Castellana, que del 19 al 21 de junio fusionará moda, gastronomía y música en este espacio efímero dirigido a la Generación Z.

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Derrochando sencillez con un favorecedor look formado por top cropped negro de aire romántico con cuello tipo polo con botones joya, manguitas cortas y bajo rematado con ondas, un vaquero ancho con aplicaciones metálicas en los laterales, y bolso negro de mano cuajado de perlas, Victoria Federica ha posado con su mejor sonrisa en el photocall y, cuando la prensa le ha preguntado por su presunto 'simpa' su reacción ha sido de lo más tajante, huyendo de allí sin defenderse ni aclarar qué sucedió realmente en el Ritz y por qué cree que están diciendo que se fue con su hermano sin pagar las cervezas que se había tomado.

La que no ha dudado en dar la cara por la sobrina del Rey Felipe VI es Rocío Laffón, que ha tomado la palabra para dejar claro que ni a su mejor amiga ni a Froilán se les ocurriría hacer tal cosa: "Es un 10 de niña y pondría la mano, el cuerpo literalmente en el fuego de que eso no es verdad. Ha tenido que haber una confusión ahí o algo raro. Me quemo, que me tiren a la hoguera si es verdad, es imposible" ha expresado rotunda, asegurando que "es imposible, la cosa más falsa que he escuchado hoy. Que me maten si es verdad, es imposible".

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"Y no es por problemas de dinero, es por educación. Tú no vas a un sitio y te vas sin pagar. Eso es una falta de respeto y mis amigos eso nunca lo harían, te lo aseguro. Y Victoria no se tiene que defender de algo que es falso, en mi opinión. Es que no quiero crear polémica, yo soy cero polémica, pero pienso que si ponéis un titular, no hablo de vosotros, ¿vale? Pero cuando la prensa pone un titular falso es un clic fácil y rápido, y la gente se va a meter a leer eso, y deja mucho que desear de compañeros vuestros que difundan información que me muero si es verdad, porque es completamente imposible, mis amigos no hacen eso, no son para nada personas maleducadas, y... o sea, es que no tengo nada más que decir, chicos" ha zanjado.