Viernes, 19 de junio de 2026 (07.00 GMT)

Bangkok/Madrid, 19 jun (EFE).-

Bruselas.- Los líderes de la Unión Europea (UE) debaten en su segunda y última jornada de cumbre la contribución de los 27 a la estabilización de Oriente Medio, un día después de la firma del memorando de entendimiento firmado por Estados Unidos e Irán.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Bruselas.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, hace balance en rueda de prensa de la reunión del Consejo Europeo en la que ha rechazado, por considerarla insuficiente, la última propuesta presentada a los Veintisiete, sobre el próximo presupuesto comunitario.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)(Audio)(Directo)

Washington/Teherán/Bürgenstock (Suiza).- Tras la firma del memorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos para extender la tregua y reanudar negociaciones, se mantiene la incertidumbre sobre cuándo se retomarán las negociaciones para avanzar hacia la paz.

(Vídeo)(Foto)(Audio)

Londres.- El alcalde de Mánchester, el laborista Andy Burnham, ha ganado el escaño de Makerfield, en el noroeste de Inglaterra, lo que le permitirá desafiar el liderazgo del primer ministro británico, Keir Starmer, como ya lo ha anticipado.

(Vídeo)(Foto)(Audio)

Tiro (Líbano).- Decenas de familias desplazadas comienzan regresar a la ciudad costera de Tiro y a otras localidades del sur del Líbano, en un lento pero emotivo retorno marcado por las huellas de la guerra, después de que Estados Unidos e Irán firmaran un memorando de entendimiento que extiende al territorio libanés el cese de hostilidades.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Lima.- El partido izquierdista Juntos por el Perú, del candidato presidencial Roberto Sánchez, convoca una manifestación contra los resultados de la segunda vuelta de los comicios que sitúan como virtual ganadora a la derechista Keiko Fujimori, por un estrecho margen de unos pocos miles de votos.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

La Habana.- Las autoridades cubanas han presentado y aprobado en un tiempo récord, apenas una semana, el mayor paquete de reformas económicas en al menos quince años, pendiente ahora de sus resultados frente a la profunda crisis que sufre la isla y frente a las exigencias de Washington.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Deir al Balah (Franja de Gaza).- Caminar por la avenida que vertebra la Franja de Gaza de norte a sur le costó a Bahadín Mohamed Abu al Ayín el pasado domingo la vida de su hijo de cuatro años, Rayan, a quien, según relata a EFE desde el enclave palestino, soldados israelíes mataron de un tiro en la cabeza. "¿Y a ti qué te importa el niño? ¡Que se muera!", asegura que le dijeron los soldados.

PUBLICIDAD

(Vídeo)

Bogotá.- Presentación de la Misión de Observación Electoral conformada por diferentes organismos nacionales e internacionales para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia en las que se elegirá al sucesor de Gustavo Petro para el periodo 2026-2030.

(Vídeo)(Foto)

Sao Paulo.- El comisario europeo de Asociaciones Internacionales, Jozef Síkela, ofrece una rueda de prensa en São Paulo tras visitar las obras de ampliación del metro.

(Vídeo)(Foto)

Ciudad de Guatemala.- El Gobierno de Guatemala, presidido por Bernardo Arévalo de León, lanza un mecanismo para la búsqueda humanitaria de personas desaparecidas durante el conflicto armado interno que afectó al país centroamericano entre 1960 y 1996 y que dejó más de 200.000 personas asesinadas y otras 50.000 en paradero desconocido.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Bogotá.- La democracia colombiana tendrá una prueba de fuego el próximo domingo con la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, un proceso cuya transparencia ha cuestionado el actual mandatario, Gustavo Petro, pero que no puede desembocar en violencia y muerte, asegura en una entrevista con EFE Hernán Penagos, jefe de la Registraduría Nacional, entidad que organiza los comicios y divulga los resultados.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Yakarta.- Indonesia cumple una semana de protestas contra las políticas de Prabowo Subianto con una nueva convocatoria de manifestaciones por parte de organizaciones estudiantiles, en medio de críticas contra el exgeneral por recortar las libertades a un nivel no visto desde el fin de la dictadura de Suharto en 1998.

(Vídeo)(Foto)

Tallin.- Los ciudadanos de Estonia muestran en las calles de Tallin confianza en los esfuerzos de su país para plantar cara a la amenaza híbrida de Rusia, aunque reconocen algunas inquietudes por la ingente cantidad de ataques cibernéticos que acompañan al hostil comportamiento de Moscú.

(Vídeo)(Foto)

Moscú.- La presidenta del Banco Central ruso, Elvira Nabiúlina, comparece en rueda de prensa ordinaria después de varias semanas de ausencia en la escena pública por motivos de salud para informar sobre las novedades de la política monetaria.

(Vídeo)(Foto)

Londres.- Boston, la pequeña ciudad inglesa que registró el mayor apoyo al Brexit en el referéndum de 2016, afronta diez años después más obstáculos para contratar la mano de obra extranjera de la que depende su agricultura, mientras persisten las tensiones migratorias que impulsaron el voto favorable a abandonar la UE.

(Vídeo)(Foto)

Tokio.- Al menos diez personas resultaron heridas este viernes en el incendio de una escuela primaria en Tokio, incluyendo ocho estudiantes, afirmaron medios locales sobre un fuego que obligó a movilizar a decenas de camiones de bomberos.

(Vídeo)(Foto)

Londres.- El debate sobre una posible vuelta del Reino Unido a la Unión Europea (UE), conocido como 'Rejoin', lo ha abierto una facción del Partido Laborista, pero esa posibilidad suscita abundantes dudas entre los expertos, que se preguntan qué condiciones se establecerían para el reingreso y si el club europeo estaría dispuesto a aceptarlo.

(Vídeo)(Foto)

Filadelfia (EE.UU.)- En 'Juneteenth', la festividad que marca este viernes el fin de la esclavitud en EE.UU., el papel de los afroamericanos en la independencia y fundación del país se pone en relieve en Filadelfia, el corazón de la Revolución estadounidense, donde se entrecruzan los relatos heroicos y los esfuerzos por visibilizar ese legado.

(Vídeo)(Foto)

Montevideo.- El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, rinde homenaje en su segundo día de visita oficial a Uruguay a los emigrantes canarios que fundaron hace 300 años Montevideo y al general José Gervario Artigas (1764-1850), militar de ascendencia isleña, héroe de la independencia del país en el siglo XIX

(Vídeo)(Foto)

París.- La ola de calor que afecta buena parte de Francia prevé dejar temperaturas de hasta 38 grados este jueves en el sur del país (37 en París) y mínimas superiores a los 20 grados.

(Vídeo)(Foto)

Chicago (EE.UU.).- El Centro Presidencial (Barack) Obama, inaugurado este jueves por el expresidente de EE.UU., abre sus puertas al público.

(Vídeo)(Foto)

Viena.- La Orquesta Filarmónica de Viena da su famoso concierto al aire libre en el palacio de Schönbrunn. Este año estará dirigido por Lorenzo Viotti y se interpretarán piezas de Wagner y Verdi, entre otros.

(Vídeo)(Foto)

Bombay (India).- El Departamento Meteorológico de la India (IMD) ha emitido una alerta amarilla para varias regiones de Maharashtra, incluida Bombay, debido a la persistente ola de calor.

(Vídeo)(Foto)

Tokio.- La organización de defensa de animales PETA denunció este viernes la política de experimentación animal del gigante alimentario japonés Ajinomoto, que celebra su junta de accionistas en Tokio, mostrando una imagen gigante de un ratón aterrorizado luchando dentro de un tazón de ramen.

(Vídeo)(Foto)

Pekín/ Taipei.- China celebra este viernes la tradicional Fiesta del Barco del Dragón, durante la cual están previstos millones de desplazamientos.

(Vídeo)(Foto)

Manila.- Ciudadanos de Manila acudieron este viernes a una ceremonia en conmemoración del 165º aniversario del nacimiento de José Rizal, una de las figuras más importantes de la historia de Filipinas por su lucha por la independencia del país de España.

(Vídeo)(Foto)

Ciudad de México.- Con el Mundial 2026 en marcha, redes de refugios de México, Estados Unidos y Canadá han activado una coordinación inédita para atender posibles casos de violencia contra las mujeres, así como para acompañar el retorno seguro de víctimas de trata que requieran protección transfronteriza.

(Vídeo)(Foto)

Seúl.- Los aficionados mexicanos se hicieron sentir este viernes entre una marea roja de surcoreanos en la principal plaza de Corea del Sur, donde se congregaron miles de personas para presenciar el encuentro mundialista de sus selecciones, y en el que la amistad cultural estuvo por encima de la victoria 1-0 de México.

(Vídeo)(Foto)

Ciudad de México.- Con el Mundial 2026 en marcha, redes de refugios de México, Estados Unidos y Canadá han activado una coordinación inédita para atender posibles casos de violencia contra las mujeres, así como para acompañar el retorno seguro de víctimas de trata que requieran protección transfronteriza.

(Vídeo)(Foto)

Brasilia.- Los aficionados brasileños ven por televisión el partido Brasil-Haití, segunda cita de la Canarinha en el Mundial de 2026.

(Vídeo)(Foto)(Directo)

Miami (EE.UU.).- Miami se transforma en el epicentro mundialista con ‘watch parties’ para todos los gustos.

(Vídeo)(Foto)

Ciudad de México.- La comunidad haitiana en Tapachula, en el sur de México, sigue a su selección, que este viernes se enfrenta a Brasil, desde un país que para muchos comenzó como tránsito y terminó siendo destino.

(Vídeo)(Foto)

Puerto Príncipe.- Los aficionados haitianos asisten este viernes desde un país golpeado por la violencia y una grave crisis económica al partido de su selección en el Mundial 2026 contra Brasil, un sueño para aquellos que siempre han seguido a la canarinha en los torneos mundialistas.

(Vídeo)(Foto)

cdp/rmg/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.