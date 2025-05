Barkley, MVP del Super Bowl LIX, dice que la NFL no debe prohibir la jugada de 'tush push'

Redacción Deportes, 8 May (EFE).- Saquon Barkley, Jugador Más Valioso del Super Bowl LIX, defendió la jugada del 'tush push' que tanto éxito le dio a los campeones Philadelphia Eagles y que varios equipos quieren prohibir en la reunión de propietarios de la NFL del próximo 20 de mayo.

"Si no te gusta entonces mejora en aprender a detenerlo. No es una jugada que sólo hacemos nosotros. Todos lo intentan, simplemente que nosotros tenemos mucho éxito", señaló el corredor vía la cadena ESPN.

El 'tush push', o empujón trasero, es una jugada en la que el mariscal de campo, detrás de su línea ofensiva, recibe el empuje de su corredor y ala cerrada en busca de conseguir un corto avance para lograr una primera oportunidad o una anotación de seis puntos.

Aunque los 32 equipos que conforman la NFL pueden ejecutar esta jugada, los Eagles han conseguido efectuarla con una efectividad del 81.3 por ciento, han convertido 39 de 48 'tush push' en primera oportunidad o 'touchdown' en temporada regular y 'playoffs'.

"No pueden detenerlo ni hacerlo. Creo que si todos pudieran hacerlo, nadie querría prohibirlo. Quizá sólo dos equipos pueden hacerlo con un ritmo similar al de nosotros", opinó Cam Jurgens, centro de los Eagles en marzo pasado.

Los Green Bay Packeers, los Buffalo Bills y Los Angeles Rams son los principales impulsores de la iniciativa para prohibir esta jugada bajo el argumento de que aumenta el riesgo de lesiones, algo que no está comprobado.

"Mi mayor preocupación es, aunque no hay datos significativos hasta este punto, la salud y seguridad de los jugadores. No soy médico. No voy a profundizar en la situación en términos de cuántos datos existen para demostrarlo", afirmó Sean Mcdermott, entrenador de los Bills, durante la reunión de la liga de abril pasado.

Mike Tomlin, entrenador de Steelers; Andy Reid, coach de Chiefs, y Sean McVay, de Rams, también han dicho que están en contra de una jugada que se parece más a una de rugby que de fútbol americano.

La iniciativa para prohibir el 'tush push' se votará en la reunión de propietarios de la NFL que se realizará el próximo 20 y 21 de mayo. EFE