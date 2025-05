La UE condena el ataque paramilitar con drones en Sudán y dice que extiende el conflicto

Bruselas, 7 may (EFE).- La Unión Europea condenó este miércoles el ataque con drones llevado a cabo por el grupo paramilitar Fuerzas de Acción Rápida (FAR) en Port Sudan, capital provisional del Ejecutivo, y criticó que amplía el conflicto a zonas hasta ahora no afectadas por el mismo.

"Estos ataques, que se dirigieron a infraestructuras críticas incluyendo instalaciones civiles, representan una importante y preocupante expansión del conflicto a regiones previamente no afectadas, donde miles de civiles sudaneses y socios internacionales se han trasladado huyendo de las zonas de combate", dijo en un comunicado un portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior.

La UE expresó su "profunda preocupación por la escalada de las hostilidades" y condenó el uso de drones contra civiles, acciones "apoyadas por patrocinadores internacionales" que "no solo amenazan la seguridad y el bienestar de los civiles y trabajadores internacionales de Port Sudan, sino que también socavan la estabilidad regional y violan el derecho internacional humanitario".

Los Veintisiete urgieron a todas las partes implicadas en el conflicto a cesar las hostilidades, entablar diálogo y comprometerse con una solución pacífica, e instaron a todos los actores a priorizar la protección de los civiles y asegurar el acceso humanitario.

"Reiteramos nuestro llamamiento a todos los estados que proporcionan armas y fondos a los beligerantes para que cesen su apoyo inmediatamente", añadieron en el comunicado.

El Ejército de Sudán afirmó que derribó este miércoles varios drones sobre una base aérea en Port Sudan, frustrando así un nuevo ataque de las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), tras los que impactaron en los últimos días contra el puerto y el aeropuerto de esa ciudad.

Las FAR, enfrentadas con el Ejército desde abril de 2023, iniciaron el pasado domingo una serie de ataques con drones que causaron enormes explosiones en depósitos de combustible en el puerto y el aeropuerto de Port Sudan, única salida internacional del país, por la inoperatividad del aeropuerto de Jartum, así como daños en el principal transformador de electricidad de la ciudad.

El Gobierno sudanés acusó a Emiratos Árabes Unidos (EAU) de estar detrás de esos ataques por su supuesto apoyo a las FAR y rompió el martes sus relaciones diplomáticas con Abu Dabi, que, por su parte, negó estar implicado en la guerra sudanesa e instó a una solución política para el conflicto.

Desde su inicio, la guerra en Sudán ha causado la muerte de decenas de miles de personas y ha convertido al país en escenario de una de las peores crisis humanitarias y de desplazamientos del planeta, con más de doce millones y medio de desplazados internos. EFE