El español Máximo Quiles regresa a la competición en Le Mans

Redacción deportes, 7 may (EFE).- El español Máximo Quiles (KTM) regresará a la competición en el Gran Premio de Francia de Moto3 que este fin de semana se disputa en el circuito de Le Mans, tras recuperarse de su lesión en el dedo pulgar de la mano derecha.

Quiles viajará a Le Mans con la intención de disputar la carrera francesa después de lograr el preceptivo 'apto' de la Comisión Médica de los grandes premios, que lo examinará en la jornada previa al inicio de la competición.

Máximo Quiles ya se ha realizado las pruebas médicas en las que se ha constatado la mejoría de su lesión, si bien quedará pendiente de recibir el visto bueno de los médicos del gran premio para asegurar su participación en la carrera, después de que tan solo haya podido disputar la carrera en el Circuito de las Américas, donde consiguió una notoria quinta posición en su debut en el mundial.

El español llega a Le Mans, un trazado en el que el año pasado consiguió la victoria en la Red Bull Rookies Cup.

"Durante la carrera de Catar me operé y desde ese momento no he parado de trabajar para que llegue este momento", señala Quiles en la nota de prensa de su equipo, en la que dice no haber perdido "ni un segundo de la recuperación", en la que ha tenido que "trabajar mucho", pero incide en que ha merecido la pena porque de nuevo va a poder volver a subirse a la moto.

"Me voy a tomar el fin de semana de Le Mans con calma, con el objetivo de recuperar las sensaciones con la Moto3", agrega. EFE