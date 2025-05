Eric García: "Somos el Barça, no hay años de transición"

El futbolista español Eric García, defensa del FC Barcelona, ha dicho que "no hay años de transición" en su club, ensalzando haber dado la cara este martes ante el Inter de Milán en el partido de vuelta de las semifinales en la Liga de Campeones, saldado con un triunfo por 4-3 en la prórroga y, por tanto, con la eliminación del conjunto blaugrana.

"Creo que el fútbol ha sido muy cruel con nosotros. Hemos empezado el partido en la primera parte otra vez ellos 2-0 delante. El carácter que tiene este equipo es increíble. Toda la afición que ha venido hoy con nosotros ha sido increíble. Y después, no sé qué le pasa a este estadio, pero he venido tres veces y las tres veces por A o por B y por cosas ajenas no nos ha salido de cara", declaró Eric García a Movistar Plus+.

"Todos sabemos qué pasó con este árbitro la última vez que vinimos aquí. No estoy poniendo de excusa al árbitro porque creo que nos han metido seis goles en la eliminatoria, nosotros hemos metido seis.... Pero bueno, creo que tenemos que estar orgullosos de la afición, de los jugadores, etc. Era un año en que nadie confiaba en nosotros", añadió.

En este sentido, elogió el buen papel de la plantilla pese a su juventud. "Muchos decían que era un año de transición, con mucha gente joven, y mira lo que hemos creado: 4.000 personas aquí con nosotros, dejándose la voz, luchando hasta el último minuto y... nos queda la Liga", dijo el zaguero culé sobre el césped del Estadio Giuseppe Meazza.

"Es el fútbol así, yo también tengo el 2-2 cuando vamos 2-1. Creo que en la segunda parte hemos sido muy superiores a ellos. Hemos demostrado el equipo que somos y, claro, al final si te meten un gol en el minuto 93 cuando vas 2-3... pues es jodido. Y luego en la prórroga ellos se han encerrado muy bien y ya era muy complicado", se resignó Eric García.

Por último, negó que este varapalo en la Champions League les vaya a afectar el próximo fin de semana para su vital duelo liguero contra el Real Madrid. "Al contrario. Si hacemos balance a la temporada, hemos superado las expectativas. Somos el Barça, no hay años de transición, hay que ganar todos los títulos posibles. Hoy no ha podido ser, pero creo que el equipo se ha muy reforzado y más con esta afición", zanjó.