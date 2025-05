Eric Garcia: "Creo que el equipo sale muy reforzado"

Redacción deportes, 06 may (EFE).- El central del Barcelona Eric Garcia ha asegurado que, a pesar de perder contra el Inter de Milán en la prórroga (4-3) y quedar apeado de la final de la Liga de Campeones, el equipo azulgrana "sale muy reforzado" para afrontar con garantías el tramo final de LaLiga EA Sports.

"Era un año en el que nadie confiaba en nosotros y mira lo que hemos creado", ha afirmado el defensa catalán en declaraciones a Movistar Liga de Campeones.

Eric ha destacado el "carácter increíble" del Barcelona para contrarrestar el 2-0 con el que el Inter de Milán llegó al descanso.

"En la segunda parte hemos demostrado el equipo que somos, pero al final si te meten un gol en el 93...ellos en la prórroga se han encerrado", ha valorado el autor del 1-2.

Eric también se ha referido a la actuación arbitral, algo discutida por algunos futbolistas azulgranas durante el partido.

"No sé qué pasa pero las tres veces que juego aquí (en San Siro) por 'a' o por 'b' o por cosas ajenas no ganamos. Sabemos qué pasó con este árbitro la última vez que vinimos aquí, pero no es excusa", ha concluido. EFE