Así ha sido el esperado estreno de 'La Familia de la Tele'

A la tercera va la vencida. Y sino, que se lo digan a 'La Familia de la Tele', que tras suspender su gran estreno en dos ocasiones -el lunes 21 de abril por la muerte del Papa Francisco, y una semana después por el apagón eléctrico masivo que dejó sin luz a todo el país durante horas- ha desembarcado en TVE por todo lo alto, con un espectacular desfile de carrozas con todos sus rostros conocidos (y alguna sorpresa), mucha emoción y, sobre todo, ganas de dejarle claro a la audiencia que han llegado para revolucionar las tardes de la cadena pública con un magazine que promete dejarnos momentos inolvidables reviviendo el espíritu del desaparecido 'Sálvame'.

Un pistoletazo de salida que no ha estado exento de contratiempos, puesto que la intensa lluvia que cayó durante gran parte del día en Madrid hizo que muchos temiesen que se pudiese celebrar el gran desfile con el que ha arrancado en directo el nuevo programa de 'La Osa'.

De la mano de sus presentadores, María Patiño, Inés Hernand y Aitor Albizua, y con el papel estelar de Belén Esteban -que ha aclarado que ya no es la 'princesa del pueblo' sino 'la patrona'- ninguno de sus colaboradores se ha perdido esta jornada única en la historia de la televisión. 'Viejos conocidos' como Kiko Matamoros, Lydia Lozano, Chelo García Cortés, Víctor Sandoval, Javi de Hoyos o Carlota Corredera, nuevas incorporaciones como Silvia Taulés, Martín Bianchi, Laura Fa o Ares Teixidó; y los fichajes estrella del magazine: el ya anunciado de Isa Pantoja, que desfiló pletórica presumiendo de su avanzadísimo embarazo, y Rocío Carrasco, que hacía su aparición 'oculta' tras un disfraz de cabezudo y tuvo que lidiar con las preguntas de Marta Riesco (ex de Antonio David Flores) en directo a su llegada a Prado del Rey.

Retransmitiendo el gran desfile, Paloma del Río y Cayetana Guillén Cuervo, explicando las carrozas en las que también hemos visto a rostros conocidos como Mónica Pont, Marta López Álamo, Nuria Marín, Verónica Romero, Álex Gibaja, Los del Río, Adela González, Samantha Hudson o Carolina Sobe desfilando como si auténticas figuras de la moda se tratasen.

Y haciendo un guiño al programa que presentó hace años en Cuatro, 'Pekín Exprés', una Paula Vázquez que no dudó en ponérselo difícil a las estrellas de 'La Familia de la Tele' en un 'Pradín Exprés' en el que Patiño, Aitor Albizua, Belén, Inés Hernand o Lydia Lozano entre otros, tuvieron que 'amañárselas' para recorrer los 25 kilómetros que separan Torrespaña de Prado del Rey y llegar al gran desfile sin coger transporte público ni poder pagar su desplazamiento.

Muy emocionada, la ex de Jesulín de Ubrique no podía contener las lágrimas, y abrazando a María Patiño confesaba que "me siento como una princesa sin corona pero con ganas de dar guerra. ¡Viva la televisión!".

"Ya hemos parido y ahora hay que criar a la criatura y darle de comer todos los días. Estamos acostumbrados, pero yo soy de las que creo que las batallas se ganan día a día, pero ya. Yo estoy súper convencida de que esto va a ser algo que, bueno, no sé si marcará historia como otros programas en los que hemos estado. Bueno, vamos, yo me doy con un canto en los dientes. Tenemos mucha ilusión, ganas de empezar, que la gente conozca nuestro programa y que luego ya puedan opinar" ha añadido, revelando que "me emociono mucho porque el camino no ha sido fácil".

"Vamos a ser una familia como somos todas las familias y habrá días buenos y habrá días malos, pero sobre todo días de entretenimiento para la gente que nos ve. Una familia que además no hay que idealizarla, las familias tenemos todos problemas y discutimos. Claro, entonces, la familia real es lo que un poco representamos" ha explicado Patiño pletórica, deseando sentarse por primera vez en el plató del programa que, después de cuatro horas de directo, han preferido no enseñar, reservándoselo para el gran estreno que tendrá lugar este martes.