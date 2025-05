Un estadounidense alucina con las formas más exageradas de decir que estás cansado en España: "Yo me bajo de la vida"

Aprender un idioma va mucho más allá de memorizar vocabulario o dominar la gramática. A veces, lo más divertido -y sorprendente- llega cuando uno empieza a descubrir las expresiones más coloquiales, especialmente si, como ocurre en España, se tiende a exagerar.

Eso es justo lo que le ha pasado a Nick, un joven estadounidense afincado en Barcelona que triunfa en TikTok comentando las particularidades del español con humor y fascinación.

En uno de sus últimos vídeos, Nick (@cataloniawithnick) alucina con la enorme variedad de formas que existen en España para decir simplemente que uno está cansado. Pero claro, aquí no nos limitamos a decir "I'm tired". En nuestro repertorio hay todo un catálogo de expresiones, muchas de ellas dignas de un guion de comedia.

"ESTOY PARA EL ARRASTRE" Y OTRAS FORMAS CREATIVAS DE RENDIRSE AL AGOTAMIENTO

Nick comienza su lista con algunas expresiones habituales: "Estoy agotado", "estoy reventado", "estoy machacado", "estoy petado", "estoy baldado", "estoy molido", "estoy fundido", "estoy muerto", "estoy frito", "estoy en las últimas" y la intensidad va en aumento.

Después llegan las frases con tintes casi existenciales: "No puedo más", "no puedo con la vida", "no puedo con mi alma", "estoy hecho polvo", "estoy hecho trizas", "estoy hecho un trapo", "estoy como si me hubiera pasado un camión por encima", "yo me bajo de la vida".

Y remata con clásicos populares como "estoy para el arrastre", "estoy como una colilla" o "no puedo tirar más del carro". Un verdadero desfile de metáforas que refleja el ingenio -y el dramatismo- con el que se vive el cansancio en España.

EL REPERTORIO CONTINÚA EN LOS COMENTARIOS

Lo mejor llegó después, cuando los seguidores de Nick empezaron a compartir en los comentarios sus propias expresiones regionales o familiares. Y el listado no tiene desperdicio:

"Me duelen hasta las pestañas"

"Ya no soy persona ni ná"

"Estoy hecho una piltrafa"

"En Málaga: Estoy guahnio"

"No me levanta ni una grúa"

"Estoy más doblado que una alcayata"

"Estoy hecho mistos" (en referencia a las cerillas)

"Estoy para los leones"

"En Murcia también se dice: Estoy hecho yesca"

"Mi cuerpo pide tierra"

Y una joya cultural: "Es la primera vez que me siento en todo el día", la clásica frase de madre española.

El propio Nick reconoce entre risas que no se da cuenta de lo dramáticos que son los españoles hasta que repasa este tipo de expresiones. Y muchos usuarios admiten lo mismo: "No me doy cuenta de lo que decimos hasta que veo vídeos como éste. Sí que somos un poco dramáticos", reconoce una.