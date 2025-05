Emiratos acoge con satisfacción la decisión de CIJ de cerrar el caso de Sudán contra ellos

El Cairo, 5 may (EFE).- El Gobierno de Emiratos Árabes Unidos (EAU) acogió "con satisfacción" la decisión adoptada este lunes de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de cerrar el caso iniciado por Sudán contra el país del golfo al no tener jurisdicción.

La viceministra adjunta de Asuntos Políticos del Ministerio de Asuntos Exteriores de EAU, Reem Ketait, declaró en un comunicado que esta decisión es "una afirmación clara y decisiva de que este caso carecía de todo fundamento", así como un "intento" del Ejército de Sudán de "instrumentalizar al Tribunal para su campaña de desinformación y distraer la atención de su propia responsabilidad".

Sin embargo, la CIJ no entró a evaluar el contenido del caso porque, como señaló el presidente del tribunal, Yuji Iwasawa, el cierre del caso se debe a una reserva hecha en 2005 por EAU al artículo 9 de la Convención sobre el Genocidio (1948), “y al no haber otra base de jurisdicción”, la Corte “claramente no tiene jurisdicción para atender la solicitud de Sudán”.

Dicho artículo trata sobre la presentación de disputas sobre la interpretación, aplicación o cumplimiento de esta convención ante la CIJ.

“En un sistema donde la jurisdicción depende del consentimiento, mantener un caso en la lista general sabiendo que no se podrá resolver no ayuda a una buena administración de la justicia. Así que este caso será eliminado de la lista”, afirmó Iwasawa.

Emiratos, en su reacción al cierre del caso en el que Sudán buscaba que el país del golfo pusiera fin a su presunto apoyo al grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) en su “campaña genocida” contra el pueblo masalit -un grupo étnico africano no árabe en Darfur, en el oeste de Sudán-, desde 2023, no hizo referencia a esa reserva del artículo, pero sí arremetió contra el Ejército sudanés al acusarle de que inició un caso "infundado".

Asimismo, Ketait indicó que ahora que la guerra de Sudán entra en su tercer año, su país pide tanto al Ejército como a las FAR -grupo al que se le acusa de apoyar en el conflicto- que "pongan fin a la guerra sin condiciones previas, se comprometan a negociar y permitan el acceso sin trabas de la ayuda humanitaria".

"La comunidad internacional debe actuar con decisión para ayudar a facilitar un proceso político dirigido por civiles, independiente del control militar, y exigir responsabilidades a los autores de atrocidades", concluyó.

La semana pasada, el Gobierno sudanés -controlado por la cúpula militar- acusó a Abu Dabi de intentar "encubrir" su apoyo a las FAR en el conflicto en Sudán, después de que las autoridades emiratíes afirmaran haber frustrado un intento de "contrabando ilegal de armas" al Ejército sudanés.

Desde su inicio hace más de dos años, la guerra en Sudán ha provocado la muerte de decenas de miles de personas y el desplazamiento de más de 12,5 millones, lo que ha causado la peor crisis humanitaria en el planeta. EFE