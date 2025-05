El periodista mexicano acogido por Amnistía, Alberto Amaro, recuerda que "la verdad es un derecho, no un privilegio"

El periodista mexicano, Alberto Amaro Jordán, acogido en Asturias en un programa de protección de Amnistía Internacional, ha reivindicado este lunes la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas en una conferencia ofrecida en la Junta General. "Proteger la libertad de prensa es proteger la democracia. Porque la verdad es un derecho, no un privilegio", dijo.

Ha destacado que hoy le hubiese gustado estar también en el Parlamento de México para pedirle a los diputados que verdaderamente velen por la seguridad los periodistas, pero lamentablemente "las puertas se cierran".

"En México no quieren que se escuche la verdad. En México se calla", dijo Amaro que ha añadido que "nunca creyó que mi pasión, que mi trabajo iba a poner en riesgo, iba a afectar de esa situación de mi familia", dijo.

Durante su intervención ha contado como desde 2019, ha sido objeto de ataques, amenazas, detenciones por parte de agentes de policía e intimidación de miembros de grupos de delincuencia organizada.

Amaro ha protagonizado el acto en torno a la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa organizado por el Colegio Profesional de Periodistas, la Asociación de la Prensa de Oviedo, y Amnistía Internacional Asturias unimos nuestras fuerzas en torno a la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa.

El periodista ha dado las gracias por permitir que su voz, que también es la voz de muchas personas silenciadas, pueda ser escuchada hoy "en esta tierra hospitalaria". Ha narrado como en el 2019 inició su periódico, un periódico digital local, el cual se alimentaba de denuncias ciudadanas, no solo de los ciudadanos que "día a día buscan algún tipo de justicia, sino también de los políticos que buscaban dar a conocer los actos de corrupción de otros grupos".

"Empezamos nosotros a publicar notas periodísticas en contra de grupos delictivos, policías que estaban vinculados con la delincuencia organizada, policías que su labor era proteger al pueblo", ha explicado.

A partir de ese momento lo han fotografiado, y también a su esposa e hijo, han hackeado su sitio web y han manchado su reputación en publicaciones en Facebook en las que lo han acusado de ser un delincuente. Mientras viajaba en automóvil, unos atacantes intentaron cortarle el paso y sacarlo de la carretera, y un hombre armado que circulaba en una motocicleta le tomó fotografías. Intrusos intentaron entrar por la fuerza en su casa, efectuaron disparos contra su propiedad y envenenaron mortalmente a uno de sus perros.

"Hoy afortunadamente estoy aquí gracias a que fui acogido a este programa de protección para defensores de derechos humanos de amnistía internacional. Aquí en este país me he sentido como en casa. En Asturias en particular he encontrado la calidez de un pueblo que sabe lo que es la dignidad, la lucha y la resistencia", dijo.

REIVINDICACIONES DE LOS PERIODISTAS ASTURIANOS

Previamente al conferenciante la presidenta del Colegio de Periodistas de Asturias y de la Asociación de la Prensa de Oviedo, Bárbara Alonso, hacía un triple llamamiento: "a los periodistas, para que seamos militantes comprometidos en el ejercicio digno de nuestra profesión. A los partidos políticos, para acabar con la crispación y la utilización de la prensa como mero vehículo de transmisión. Y a la ciudadanía, a quienes nos debemos para que apuesten por la información de calidad contrastada, verificada, elaborada por periodistas".

"Solo con su colaboración conseguiremos la defensa íntegra de su derecho al acceso a una información libre y veraz", ha asegurado Bárbara Alonso.

Por su parte el presidente de Amnistía Internacional en Asturias, Gonzalo Olmos, ha incidido en que La libertad de prensa es consustancial al ejercicio del derecho de información y de la libertad de expresión, y por ello es imprescindible.

"Desempeña una función esencial a la hora de hacer rendir cuentas a los poderes públicos y a otros actores influyentes. Para ello, la prensa debe poder informar con libertad y con independencia, sin sufrir amenazas, intimidación ni castigo. Una prensa libre que informe sobre los asuntos de interés público es, en definitiva, una de las piedras angulares de cualquier sociedad respetuosa con los derechos humanos", indicó Olmos.

El acto también ha contado con la intervención de la vicepresidenta de la Junta General, Celia Fernández. En una situación en la que la libertad de prensa, sobre todo en algunos países está en declive, Fernández ha hecho un llamamiento a la reflexión y ha reivindicado el apoyo de los profesionales del periodismo.

"La forma en la que vemos en el mundo depende de la información que recibimos", ha manifestado Celia Fernández.