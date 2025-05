Amador:"Me hubiera gustado dejar el ciclismo con buen sabor de boca, no por accidente"

El Jorf (Marruecos), 5 may (EFE).- El costarricense Andrey Amador (San José, 38 años), se encuentra a una sola etapa de proclamarse campeón de la Titan Desert Marruecos, pero el ganador de etapa en el Giro de Italia 2012 no canta victoria ante una jornada donde espera el paso por dunas.

Mientras sueña con llevar el triunfo a Costa Rica, repasó en el campamento de El Jorf los lances de carrera junto a su excompañero Luis León Sánchez, con quien compartió equipo en 2009 y recordó un último año en el que un accidente estuvo cerca de costarle la vida.

"He dado un paso importante, pero queda una etapa y aquí todos los días pueden pasar cosas. Por ejemplo hoy los rivales, sobre todo Fran Herrero y Noel Martín, tomaron un atajo y tuve que mantener la calma, mirar por donde iban y tratar de seguirlos hasta que logré alcanzarlo. Luego apareció Luisle y juntos nos fuimos hacia meta

Amador destacó el papel de Luis Ángel Maté, compañero del KH7, fundamental a la hora de proteger al líder en situaciones especiales de viento y el hecho de rodar una vez más aunando fuerzas con Luis León Sánchez, excompañero en profesionales y admirado por el ciclista "tico".

"El otro día ordenando recuerdos en mi casa encontré un reloj que me regaló Luisle cuando ganó la París Niza en 2009. Ahora, 15 años después hemos coincidido y hemos recordado grandes momentos. Ambos llevamos el ciclismo en las venas, en la pasión que nos une, y veo que se mantiene muy en forma", explicó.

Amador recordó sus problemas de hace un año, a partir de que fue atropellado por un camión mientras se entrenaba en Barcelona. Un accidente que lo retiró del ciclismo y que a punto estuvo de costarle la vida.

"Siempre he recibido mucho apoyo, sobre todo de la familia. Pasé del blanco al negro, no podía andar en bici, el pronóstico era muy pesimista y me obligó a retirarme del ciclismo antes de lo deseado!, explicó.

Amador añadió que le hubiera gustado retirarse "con buen sabor de boca, no por un accidente".

El líder de la Titan volvió a montar en bici después de un año muy duro, concretamente en la bicicleta de montaña, una pasión frustrada para un exprofesional que llegó a España para probar por el Lizarte y se quedó en la escuadra navarra para competir en ruta.

Sobre la experiencia de haber pasado la noche anterior durmiendo con sus propias colchonetas y compartiendo espacio con el resto de participantes, Amador dijo haber vuelto a su juventud, "cuando iba de colonias".

"Yo viví un ciclismo totalmente profesionalizado, de mucho estrés, teníamos que ir corriendo al bus, corriendo para el hotel, otros en los coches para poder adelantar el masaje, y siempre en hoteles, donde nos cambiaban las sábanas, los colchones, y a veces las almohadas. Ahora vivir esta experiencia me encanta", explica.

Andrey detalla la experiencia de "tener que hinchar las colchonetas, y pasamos mucho frío. Tuve que ponerme la manta térmica y taparme como pude. Esto es lo que hace de la Titan una carrera diferente, distinta y súper bonita, donde todos los días conoces personas nuevas. Esto habría que hacerlo incluso "más salvaje, más autosuficiente, y sería bonito que en la etapa maratón tuviéramos que llevarnos hasta la comida". EFE