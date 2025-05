Sinner vuelve al ruedo

Tomás Frutos

Roma, 4 may (EFE).- Tres meses después de haber llegado a un acuerdo con la Asociación Mundial Antidopaje (AMA), el italiano Jannik Sinner pondrá fin este lunes a su pesadilla particular y volverá al ruedo en la que considera su casa, un Masters 1.000 de Roma que recibirá a su estrella con los brazos abiertos.

El Foro Itálico espera a Sinner. La pista central del recinto acogerá el regreso del mejor tenista del circuito con la incógnita de su estado físico, pero con la certeza de que será el principal atractivo de un torneo que se convertirá durante unos días en un baño de masas para el joven italiano, obsesionado con dejar atrás el capítulo más oscuro de toda su carrera.

En Indian Wells 2024, en el mes de marzo, Sinner dio positivo en clostebol por culpa de un masaje que le dio su fisio -ya despedido- sin guantes mientras este se curaba una herida con un producto que contenía la sustancia prohibida.

El positivo se mantuvo oculto hasta que, 5 meses después, en agosto, la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) y el equipo de Sinner hicieron público que el resultado del control y que no iba a haber sanción al considerar al jugador inocente.

En ese momento empezó una pesadilla que se alargó 9 meses. Desde que se conoció su positivo, la polémica copó toda su vida. Compañeros, periodistas, redes sociales... todo el mundo habló del positivo de Sinner y, sobre todo, de la gestión por parte de las autoridades sancionadoras en este sentido, del privilegio de haberlo mantenido oculto cuando con otros tenistas se procedía a la suspensión cautelar.

Poco después de conocerse el positivo, y pese a que parecía todo cerrado con la decisión de la ITIA, la AMA recurrió y reabrió el caso, pidiendo poco después entre 1 y 2 años de sanción antes de llegar a un acuerdo que no satisfizo a todo el mundo.

Especialmente crítico fue el australiano Nick Kyrgios, que calificó la jornada del acuerdo de sanción entre ambas partes como "un día triste para el tenis".

Pese a que en la sentencia figura la no intencionalidad del tenista y que la mínima cantidad encontrada en su organismo no benefició su condición física, fue su responsabilidad sobre los actos de su equipo lo que condicionó la investigación y sanción.

Jannik Sinner dio desde marzo muestras de estar preocupado por algo. No jugó en Roma. Tampoco en los Juegos Olímpicos. Aunque se desquitó en Estados Unidos, el primer torneo que jugó "liberado" al haberse hecho pública en ese momento su inocencia por la ITIA.

Que después la AMA reabriera el caso volvió a condicionar el estado anímico del italiano, que pese a ser campeón de la Davis y de la Copa de Maestros en un noviembre mágico para el tenis italiano pensó en dejarlo todo cuando llegó al acuerdo de sanción.

"Sí", respondió a la pregunta sobre si pensó en la retirada en una entrevista con la RAI. "En Australia ya no me sentía cómodo. El año pasado fue sin duda muy estresante", añadió el campeón de Australia en enero.

"Al principio, la situación en la que me encontraba fue un poco extraña, y también fuera del campo sucedieron cosas que no me esperaba", dijo.

La realidad es que Sinner, pese al acuerdo, nunca consideró justa la sanción.

"Al final hay que elegir el mal menor y creo que eso es lo que hice. Aunque a veces siento que es un poco injusto por lo que estoy pasando, pero también es verdad que podría haber sido mucho peor", explicó en otra entrevista con SkySports Italia.

Una vez se hizo oficial su sanción, Sinner no podía entrenar en complejos deportivos afiliados a las federaciones y hacerlo con espárrines de la ATP o jugadores profesionales hasta el 13 de abril.

Se refugió en Montecarlo, su ciudad de residencia, en el Country Club en el que podía acceder sin problemas al ser un recinto privado. Y el día 17 de abril, 4 días más tarde de lo esperado, se dejó ver en Beaulieu-sur-Mer, un pueblo francés cercano a Mónaco en el que se ejercitó por primera vez con un tenista del circuito para el último esprint antes de su vuelta.

Fue con el inglés Jack Draper, actual campeón del Master 1.000 de Indian Wells y número 6 del ránking.

Sinner, este lunes día 5 de mayo, volverá al ruedo. Se entrenará en el Foro Italico con el checo Jeri Lehecka, dará una rueda de prensa y volverá a sentirse tenista por primera vez tras más de un año negro. El número 1 vuelve al ruedo. EFE