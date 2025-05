1-2. El Lens aleja al Lyon de la Liga de Campeones

Redacción deportes, 4 may (EFE).- El Lens, con un gol a cinco minutos del final de Anass Zaroury y liderado por Adrien Thomasson, autor de dos asistencias, ganó por 1-2 en el Parque Olímpico al Lyon, que se queda fuera de los puestos de Liga de Campeones de la Ligue 1.

Un triunfo hubiera metido al cuadro de Paulo Fonseca entre los cuatro primeros de la tabla, en puesto de 'Champions', pero falló en un momento clave. Ahora, a fata de dos jornadas, no depende de él para lograr ese objetivo.

El Lyon perdió contra un rival sin nada en juego que tomó ventaja en el minuto 21 con un tanto de Goduine Koyalipou a pase de Thohmasson.

No fue capaz de inquietar al cuadro de Will Still hasta el tramo final. Mostró alivio cuando un centro de Clinton Mata al área fue cabeceado por el georgiano Georges Mikautadze, que resucitó a los locales.

Pero a cinco minutos del final, un disparo desde lejos de Anass Zaroury, tras recibir el balón de Thomasson, dio la victoria a los visitantes, que mejoran en la tabla pero sin posibilidad matemática de alcanzar un puesto europeo al que aún aspira el Lyon. EFE