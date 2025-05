El Palacio de Buckingham replica a Enrique que la Justicia ha rechazado todos sus recursos

Londres, 2 may (EFE).- El Palacio de Buckingham, residencia oficial del rey Carlos III de Inglaterra, replicó este viernes a las acusaciones de su hijo, el príncipe Enrique, y manifestó que las peticiones de este para recibir seguridad policial cuando visita el Reino Unido han sido rechazadas de forma repetida por la Justicia.

"Todos estos asuntos han sido examinados repetidamente y meticulosamente por los tribunales, con la misma conclusión en cada ocasión", dijo un portavoz del monarca en una declaración a medios británicos.

El palacio contestaba así a la entrevista previa que dio hoy Enrique a la BBC en Estados Unidos, en la que mostraba su disconformidad con la decisión del Tribunal de Apelaciones de desestimar su recurso para que su protección y la de su familia cuando se encuentran en el Reino Unido corra a manos de la Policía.

El príncipe quería revertir los cambios que el comité de Protección de la Realeza y Figuras Públicas (Ravec) había introducido en 2020, cuando renunció a sus funciones como miembro de la familia real y se mudó a vivir a Estados Unidos.

"Mi padre (el rey Carlos III) tiene en sus manos mucho control y capacidad. En última instancia, todo este asunto podría haberse resuelto a través de él, no necesariamente interviniendo, sino haciéndose a un lado y dejando a los expertos que hicieran su trabajo", respondió.

El duque de Sussex dijo estar "decepcionado" sobre la derrota judicial y agregó: "En este momento no puedo imaginar un mundo en el que pueda traer a mi esposa e hijos de vuelta al Reino Unido".

Y desveló que actualmente está distanciado del monarca, que atraviesa un cáncer de naturaleza desconocida: "No sé cuánto más tiempo de vida le queda a mi padre. Él no me habla por las cuestiones de seguridad", añadió.

Pese a todo, aseguró que desea reconciliarse con el resto de su familia, aunque "si ellos no quieren, es cosa suya". EFE