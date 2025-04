Tres detenidos por atacar la proyección de una ceremonia palestina-israelí en una sinagoga

Jerusalén, 30 abr (EFE).- Tres personas fueron arrestadas anoche en Israel por atacar la proyección de una ceremonia palestina-israelí por el Día de los Caídos en una sinagoga de la localidad de Ra'anana, en el centro del país, dijo la Policía israelí en un comunicado.

Los detenidos formaban parte de un grupo de derechas que trató de reventar el evento, lanzando piedras y petardos en el interior de la sinagoga, según testigos presenciales citados por el medio israelí Haaretz.

Según la Policía israelí, cuatro agentes resultaron heridos leves en los disturbios. Los sospechosos fueron llevados a una comisaría para ser interrogados y las autoridades deben ahora decidir si mantienen su arresto.

En vídeos de los disturbios publicados en redes sociales puede verse a algunos de los manifestantes gritando "Muerte a los terroristas" y "Todos los árabes son putas", recoge el periódico The Times of Israel.

Mientras, la líder del Likud (el partido del primer ministro, Benjamín Netanyahu) en la localidad, Racheli Ben Ari Sakat, mostró su apoyo a los manifestantes de derechas en una publicación en Facebook, según recogen varios medios locales, aunque el mensaje ya no aparece en su perfil.

"A la izquierda en Ra'anana, anuncio que este es solo el primer golpe, no nos pongáis a prueba", escribió la política junto a imágenes de los disturbios, según medios israelíes como Ynet, i24 o The Times of Israel.

La ceremonia palestina-israelí por el Día de los Caídos lleva 20 años celebrándose en paralelo a las ceremonias oficiales del Estado israelí. La de este martes tuvo lugar en Jaffa, la ciudad vieja de Tel Aviv, con un evento simultáneo en la localidad de Beit Jala, en Cisjordania ocupada, y fue retransmitida en directo en diferentes puntos del país, Europa y Estados Unidos.

En el evento participaron familiares de víctimas de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 y también de palestinos muertos durante la ofensiva israelí en la Franja de Gaza.EFE