Diseñador argentino Mario Eskenazi premiado en España como "referente indiscutible"

Vigo (España), 26 abr (EFE).- El diseñador argentino Mario Eskenazi, afincado en España y Premio Nacional de Diseño en el año 2000, ha sido distinguido con el Laus de Honor 2025 de la Asociación de Diseño Gráfico y Comunicación Visual (ADG-FAD) por su condición de "referente indiscutible" en el mundo del diseño.

La ADG-FAD reconoce a Eskenazi por ser "esencia viva del diseño gráfico" y "un referente indiscutible" del diseño por haberlo hecho accesible, racional y útil.

La Asociación de Diseño Gráfico y Comunicación Visual (ADG-FAD), entidad organizadora de los premios ADG Laus de Diseño Gráfico y Comunicación Visual, subraya que "su obra no solo ha marcado un estilo, sino que ha definido una manera de entender el diseño: racional, esencial y atemporal".

"A través de la formación, Eskenazi también ha transmitido a generaciones de diseñadores la importancia del concepto como origen de toda creación", continúa la entidad.

Eskenazi, de 79 años, estudió arquitectura en Córdoba (Argentina) y tras pasar por Londres se afincó hace años en Barcelona.

"Pero de lo que más orgulloso me siento es de los alumnos que he tenido, de las clases que he dado. Sé que he influenciado a gente. Eso es lo que más me gusta", sostiene en una entrevista con Efe en Vigo (norte).

Defensor de los avances de las tecnología -"La tecnología es fantástica", dice-, no considera que la inteligencia artificial pueda ser una amenaza, aunque prevé que generará otra forma de trabajar.EFE

(foto)