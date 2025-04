Restricciones a Nvidia y advertencia de ASML golpean a acciones tecnológicas globales

(Bloomberg) -- Las acciones tecnológicas se desplomaron luego que las nuevas restricciones del gobierno estadounidense a la exportación de chips de Nvidia Corp. a China y un informe decepcionante de ASML Holding NV empañaron las perspectivas del sector de los semiconductores, borrando US$155.000 millones en valor de mercado solo para las dos empresas.

Nvidia cayó hasta un 7,1% en las operaciones previas a la apertura del mercado estadounidense después de que el fabricante de chips advirtiera que reportará alrededor de US$5.500 millones en cargos relacionados durante el primer trimestre fiscal, lo que contribuyó a una caída del 1,3% en los futuros del Nasdaq 100. El fabricante holandés de equipos de chips ASML bajó hasta un 7,6%. La venta masiva de acciones de semiconductores en los últimos tres meses ya ha eliminado alrededor de US$2 billones en capitalización bursátil.

Inicia tu día bien informado con el boletín CincoCosas. Suscríbete gratis aquí.

La administración del presidente Donald Trump prohibió a Nvidia vender su chip H20 en China, una escalada de la batalla tecnológica de Washington con Pekín. ASML aumentó más tarde la ansiedad de los inversores al publicar pedidos que no cumplieron las expectativas y decir que no sabe cómo cuantificar el impacto de los recientes anuncios arancelarios.

“Aunque ASML cumplió en el frente de los ingresos, ha dejado a los inversores decepcionados en un momento en que la incertidumbre castigará esos resultados”, dijo Ben Barringer, analista tecnológico de Quilter Cheviot. Junto con las últimas restricciones a la exportación de chips de Nvidia, “todo esto se suma a la multitud de quebraderos de cabeza a los que se enfrentan los directores ejecutivos de las tecnológicas en este momento, sin que haya señales de que las dificultades vayan a terminar pronto”.

Los últimos acontecimientos muestran cómo los aranceles ya están causando estragos en las empresas globales. La caída de ASML afectó a sus homólogos de la industria europea de semiconductores, haciendo caer el índice tecnológico Stoxx 600 un 2,2%.

La guerra comercial de Trump está llevando a los economistas a reducir sus previsiones de crecimiento del PIB en todo el mundo, lo que arroja dudas sobre las perspectivas de todo, desde la demanda de teléfonos inteligentes hasta la informática.

Incluso antes de que Washington impusiera aranceles adicionales a gran parte del mundo, solo para retirarlos poco después, los analistas se habían preguntado si las grandes empresas tecnológicas, desde Microsoft Corp. hasta Meta Platforms Inc., seguirían comprando chips de Nvidia al mismo ritmo en 2025.

Una caída mayor de lo esperado en las reservas de ASML no logró aliviar las preocupaciones sobre una posible desaceleración de la demanda de IA. El interés de los inversores se centrará ahora en los resultados del jueves de su cliente clave Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

Traducción editada por Paulina Steffens.

Nota Original: Global Tech Stocks Drop as ASML Warning Adds to Nvidia Curbs (2)

MÁS CONTENIDO EN ESPAÑOL:

Suscríbete aquí al boletín Cinco Cosas Bloomberg en español está en LinkedIn Bloomberg en Español en YouTube Síganos en X en @BBGenEspanol Conozca nuestro canal de WhatsApp Y también TikTok @bloombergenespanol

--Con la colaboración de Abhishek Vishnoi, Kit Rees, Edwin Chan, Henry Ren y Kurt Schussler.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2025 Bloomberg L.P.