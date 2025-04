"La pérdida del paraíso", la peripecia de 39 hombres abandonados por Colón en América

Madrid, 15 abr (EFE).- La peripecia de los 39 marineros a los que Cristóbal Colón tuvo que abandonar en La Española tras su primera expedición a América centra la trama de 'La pérdida del paraíso', la trilogía histórica y de aventuras del español José Luis Muñoz, que espera ver su estreno como serie de televisión a lo largo de este año.

En una entrevista a EFE, el autor explica que, con este trabajo, busca que los lectores empaticen con unos hombres que partieron hacia territorios desconocidos hace más de quinientos años.

"El viaje de Colón fue una de las aventuras mas extraordinarias de la historia de la humanidad porque en aquellos tiempos no se tenían mapas", recuerda Muñoz.

Colón, continúa, "se aventuró muchísimo", aunque tenía cierta idea sobre el camino para llegar a tierra firme cruzando el océano Atlántico.

Mientras que otros episodios históricos similares como la "conquista del oeste" en Estados Unidos se han tratado en el cine y la literatura en numerosas ocasiones, Muñoz considera que todo lo relativo al descubrimiento y posterior colonización de América "se ha explotado poquísimo".

Precisamente esa falta de ficciones sobre las aventuras de los primeros exploradores en América motivó al autor a escribir las tres novelas que componen 'La pérdida del paraíso'.

El relato se centra en lo que sucedió con los 39 marineros que Cristóbal Colón tuvo que abandonar en La Española (ahora Santo Domingo) después de que una de sus tres embarcaciones embarrancase en la isla, impidiéndole regresar a España con toda la tripulación que lo acompañó en el viaje de ida.

Estos hechos "no muy conocidos", según Muñoz, se narran a partir de las anotaciones en los diarios de Colón y de la imaginación del autor "porque no hay documentos de lo que pasó con esos 39 marineros", ya que cuando el navegante regresó en su segunda viaje no encontró supervivientes.

Muñoz se preocupó de que todos los personajes que aparecen en la historia fuesen los verdaderos tripulantes de la expedición, articulando la trama en torno a Martín de Urtubia, el escribano del viaje, y Juan de la Plaza, con personalidades contrarios pero unidos por una "especie de amistad".

Además del relato sobre lo que vivieron los hombres que acompañaron a Colón en su "extraordinario error", la trilogía narra el encuentro entre la expedición y la cultura indígena, "al margen de lo que los europeos entendían por civilización".

"Martín de Urtubia queda fascinado por lo que va descubriendo, por la cultura de esos pueblos indígenas y un paisaje extraordinario y exuberante", detalla sobre el personaje que entabla relación con la población nativa y se acaba asimilando a ella.

Una historia llevada a la televisión

La aventura con trasfondo histórico narrada por Muñoz en sus libros ha sido adaptada en la serie de televisión, 'Los 39', cuyos derechos ha adquirido la televisión pública española.

"Son seis episodios que ya están hechos, lo único que falta es que Televisión Española la programe", señala el autor.

Una serie que cuenta con actores españoles, colombianos y mexicanos, "muy bien ambientada y bastante espectacular", según Muñoz, ilusionado porque llevar un libro a la pantalla: "Es un sueño para cualquier escritor".EFE