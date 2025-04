Joan Estévez, 'Mercenario' que luchó en Ucrania: "Aunque aumente el gasto, los soldados seguirán cobrando 1.000 euros"

Este jueves 3 de abril, Movistar Plus+ estrena 'Mercenario', un documental que narra la experiencia de Joan Estévez 'Espinosa', un soldado de fortuna español que ha luchado en primera línea en las filas ucranianas durante la guerra contra Rusia. La película, dirigida por Juanma Arizmendi y creada por la fotoperiodista y amiga personal del protagonista, Anna Surinyach, ofrece un acceso inédito a las trincheras y explora las realidades humanas detrás del conflicto.

"Lo más importante del ejército es el factor humano, el soldado que es el que va a morir, y cuando haya este aumento de presupuesto va a seguir cobrando 1.000 euros", denuncia Estévez en una entrevista concedida a Europa Press en la que reflexiona sobre el actual contexto geopolítico y el rearme europeo ante la amenaza rusa.

Unas palabras que, destacan el director y la creadora del documental, encapsulan uno de los temas centrales de 'Mercenario': la deshumanización del sistema militar y el contraste entre los sacrificios personales y los beneficios económicos de las grandes corporaciones. "La guerra es un negocio cada vez mayor; mientras las empresas se benefician económicamente, los soldados siguen siendo relegados al último escalón", reflexionan en un enfoque que conecta con debates actuales sobre el gasto militar en Europa y sus implicaciones políticas, prácticas y éticas.

"El soldado seguirá siendo lo último en ser valorado", insiste Estévez que, rimando también con la actualidad hace alusión al ya famoso 'kit' de supervivencia de la UE: "Todo esto nos dice que tenemos que preocuparnos. Y tenemos que preocuparnos porque los que mandan nos están lanzando un mensaje de que no tienen ni idea de lo que va a pasar. Cuando no has oído hablar de esto y de repente sale un mandatario a decirte ahora tenemos que tener todos 'kits' de supervivencia en casa... te empiezas a hacer preguntas y te das cuenta de que algo que no va bien y que ni siquiera los que mandan saben por dónde va a salir esto".

En este sentido, y desde el punto el vista estrictamente práctico tras su experiencia acumulada en el frente en varios conflitos en diferentes países, el protagonista de 'Mercenario' no cree que estas recomendaciones sean de utilidad. "Al final te voy a decir una cosa, si va a venir una guerra, de lo que menos te tienes que preocupar es de tener tres litros de agua en casa. Si viene una guerra y necesitas agua, vas a beber de la fuente de Cibeles", sentencia.

https://youtu.be/UYHoZeyASP8?si=fq_3CbFiXS92aWhT

UN MUNDO "LLENO DE GRISES"

Arizmendi y Surinyach destacan también que 'Mercenario' busca trascender más allá del conflicto ucraniano para invitar a la reflexión sobre la condición humana en situaciones extremas. "Ni las víctimas son tan víctimas ni los victimarios tan victimarios; este mundo está lleno de grises", comentan, destacando cómo el filme busca romper estereotipos y mostrar las complejidades internas de quienes viven la guerra en primera línea.

El proyecto, tal y como relatan, surgió gracias a la conexión entre Surinyach y Estévez. Ambos mantenían contacto desde hace años, y cuando Joan decidió ir al frente en Ucrania, Anna le propuso grabar audios sobre sus vivencias. Según Surinyach, los primeros registros eran tan impactantes que decidieron transformarlos en un documental. "Joan tenía acceso a zonas donde los periodistas no podíamos entrar. Eso nos permitió construir una narrativa única", explica.

'Mercenario' arranca con una escena especialmente intensa: Joan despidiéndose de su familia antes de partir hacia el frente. Según el protagonista, este momento no fue planeado para el filme, sino que surgió como un acto espontáneo ante la posibilidad real de no regresar. "Tenía claro que había un 90% de probabilidades de no salir vivo", confiesa el protagonista, quien grabó ese instante mientras se preparaba para lo que consideraba su último día.

"AUNQUE SALGAS VIVO, SALES TRITURADO"

De las trincheras al Valle de Arán de donde es natural Éstevez, 'Mercenario' también ahonda en las las razones que lo llevaron a alistarse: una combinación de problemas personales, pasión profesional y búsqueda de adrenalina. Sin embargo, también reconoció que ni siquiera los soldados profesionales están preparados para enfrentar las secuelas físicas pero sobre todo psicológicas que deja la guerra.

Así, en su hora y media de metraje el filme no solo aborda el día a día en las trincheras, sino también las contradicciones inherentes a la experiencia bélica. Joan relató cómo veía capítulos de 'Peaky Blinders' mientras caían bombas sobre de su posición. El soldado explica que usaba su tablet tanto para desconectar del estrés como para registrar mapas y movimientos enemigos. "Era mi forma de mantener la mente ocupada mientras esperaba que una bomba no me alcanzara", apunta.

El equipo detrás del documental espera que esta obra sirva como herramienta para generar reflexión entre los espectadores. "La guerra es un negocio terrible y Joan está, probablemente, en los últimos escalones de este negocio. Y en el caso de los soldados es un negocio ruinoso en el que muy probablemente pierdas la vida", señala el director que destaca que "ni siquiera para personas como Joan, que durante mucho tiempo soñó con ser soldado, funciona".

"Llegas a la guerra, aquello te destroza, aunque salgas vivo sales triturado y luego cuando acaban y salen de la guerra no hay un plan B para estas personas. Es un horror", lamenta. Arizmendi. "Lo que me gustaría es que todo esto sirva de experiencia para que gente no cometa errores que yo he cometido, para que gente sepa que, como dice Juanma, que la guerra no aporta nada, que no es la solución de nada", sentencia Estévez.