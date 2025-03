Xi Jinping corteja a empresarios mientras Trump los ahuyenta

(Bloomberg) -- El presidente chino, Xi Jinping, prometió mejorar el acceso al mercado en una reunión con un grupo de líderes empresariales en Pekín, un esfuerzo por aumentar la confianza de los inversores.

El viernes, Xi dijo a más de 40 líderes empresariales de los sectores financiero, manufacturero y tecnológico que China acoge con satisfacción sus inversiones. También reconoció cómo los factores geopolíticos, a los que calificó de “distracciones”, han afectado a su capacidad para hacer negocios con su país en los últimos años.

“Estamos proporcionando un entorno político transparente, estable y predecible”, dijo Xi en el Gran Salón del Pueblo, promocionando al país como un “destino favorito” para los inversores extranjeros. “Aceptar a China es aceptar oportunidades”.

El número de asistentes fue más del doble que en el evento del año pasado. En esa oportunidad Xi se reunió con unas 20 figuras empresariales, en su mayoría de EE.UU., para reforzar la confianza en la segunda economía más grande del mundo. A diferencia de 2024, también invitó a periodistas a la sala donde pronunció sus palabras de clausura.

La medida sería un intento de proyectar apertura mientras EE.UU. aumenta las medidas proteccionistas contra adversarios y aliados por igual. La administración Trump impuso un arancel del 25% sobre las importaciones de automóviles y anunció posibles nuevos gravámenes sobre la UE y Canadá.

El índice de referencia CSI 300 de Shanghai cerró con una baja de un 0,4%, mientras que el yuan también recortó su caída frente al dólar estadounidense.

En su discurso, Xi dijo que las fricciones en las relaciones entre China y EE.UU. deben gestionarse a través del diálogo y pidió a las empresas que trabajen con China para mantener el orden económico mundial, en una crítica velada a las acciones comerciales de la administración Trump.

“Apagar otra lámpara no hará que la tuya brille más. Bloquea el camino de otro y, en última instancia, bloquearás el tuyo”, dijo Xi, pidiendo a las empresas que ayuden a mantener estables las cadenas industriales y de suministro.

Los asistentes eran de empresas de EE.UU., Europa, Japón y Corea del Sur, y algunos compartieron opiniones con Xi, quien dijo que el gobierno chino las “estudiaría y consideraría”. Funcionarios chinos que supervisan la economía, las finanzas, el comercio y el desarrollo nacional se unieron a la reunión, destacando la importancia que Xi concedía al evento.

La desaceleración de la expansión económica y las crecientes tensiones geopolíticas han perjudicado el atractivo de invertir en la nación asiática. La inversión extranjera cayó el año pasado a su nivel más bajo en más de tres décadas.

