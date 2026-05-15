Modi inicia una gira por Emiratos y Europa centrada en la seguridad energética de la India

Nueva Delhi, 15 may (EFE).- El primer ministro de la India, Narendra Modi, emprendió este viernes una gira internacional por cinco naciones que arranca en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y continuará por los Países Bajos, Suecia, Noruega e Italia, un viaje de seis días destinado a asegurar el suministro energético del país.

"Durante los próximos seis días, se reunirá con diversos líderes mundiales para abordar una amplia gama de temas con el objetivo de fortalecer las alianzas globales de la India", confirmó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Randhir Jaiswal, sobre un itinerario que se produce en plena crisis energética por el conflicto en Oriente Medio.

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En su primera parada en Abu Dabi, el mandatario tiene previsto reunirse con el presidente emiratí, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, un encuentro en el que, según diversos medios locales, se discutirán acuerdos de suministro de energía a largo plazo y la búsqueda de apoyo para expandir las reservas estratégicas de petróleo de la India.

La importancia de esta escala radica en que el país árabe aporta el 11 % del petróleo crudo y el 40 % del Gas Licuado de Petróleo (GLP) que consume la India, mientras que empresas estatales indias han firmado recientemente megacontratos con la firma ADNOC para el suministro anual de 4,5 millones de toneladas de gas, informó el Gobierno indio en una rueda de prensa.

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Según datos del Ejecutivo, las empresas del país han invertido más de 1.200 millones de dólares en bloques petroleros en Abu Dabi, al tiempo que los Emiratos mantienen almacenados más de 5 millones de barriles de crudo en las reservas estratégicas indias situadas en la localidad de Mangalore.

Tras esta visita en territorio emiratí, Modi se trasladará este mismo viernes hacia los Países Bajos para abordar temas de semiconductores y defensa, antes de continuar su agenda en Suecia, Noruega e Italia para participar hasta el 20 de mayo en diversas cumbres regionales y ampliar planes de cooperación, especialmente energética. EFE

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