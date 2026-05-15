Alarma en Finlandia por posible dron obliga a cerrar tres horas el aeropuerto de Helsinki

Helsinki, 15 may (EFE).- Las autoridades finlandesas emitieron una alerta en la madrugada del viernes debido a la posible presencia de un dron potencialmente peligroso sobre la región metropolitana de Helsinki, que obligó a cerrar durante tres horas el espacio aéreo del aeropuerto de la capital.

En esta alerta, lanzada por el Ministerio del Interior a las 03:49 hora local (00.49 GMT), se pidió a los ciudadanos de la región de Uusimaa que se refugiaran en sus casas y no salieran a la calle, o bien que buscaran el lugar más protegido posible si no tenían acceso a un lugar cerrado.

PUBLICIDAD

Las autoridades decretaron además la suspensión del tráfico aéreo en el aeropuerto de Helsinki-Vantaa, el principal del país nórdico, entre las 04:00 y las 07:00 horas (01:00-04:00 GMT), lo que causó cancelaciones y retrasos en múltiples vuelos.

Varios vuelos internacionales con destino a Helsinki procedentes de países asiáticos y de Málaga (España) fueron desviados a los aeropuertos de Rovaniemi (Laponia finlandesa), Tallín (Estonia) y Estocolmo (Suecia).

PUBLICIDAD

"Las autoridades están tomando medidas. Las Fuerzas Armadas han reforzado su capacidad de vigilancia y respuesta", escribió en la red social X el primer ministro finlandés, Petteri Orpo, cuando el aviso de peligro seguía vigente.

Una vez desactivada la alerta a las 07:06 horas (04:06 GMT), el presidente finlandés, Alexander Stubb, dio las gracias a las autoridades y recalcó que "no existe ninguna amenaza militar directa contra Finlandia".

PUBLICIDAD

"Agradezco a las autoridades finlandesas su rápida reacción ante la alerta por un dron de esta mañana. Nuestras autoridades han demostrado su disposición y capacidad de reacción", escribió Stubb en X.

Letonia declaró durante esta madrugada una alerta similar en cuatro regiones del este del país fronterizas con Rusia ante la presencia de una posible amenaza en el espacio aéreo y activó a los aviones de combate de la OTAN. EFE

PUBLICIDAD