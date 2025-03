Intenso terremoto en Myanmar sacude Tailandia y Vietnam

(Bloomberg) -- Myanmar se vio sacudida por el mayor terremoto en un siglo, que hizo temblar edificios y provocó evacuaciones en los países vecinos de Vietnam y Tailandia.

El terremoto del viernes tuvo una magnitud de 7,7, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que dijo que se produjo a 16 kilómetros al noroeste de Sagaing, Myanmar, y a una profundidad de 10 kilómetros. Golpeó alrededor de la 1:21 p.m. en Bangkok y fue el más fuerte en todo el mundo desde 2023, según los datos del USGS recopilados por Bloomberg. Hubo un segundo temblor de magnitud 6,4 en la misma zona, dijo el USGS.

Una persona falleció y alrededor de 50 resultaron heridas después de que un edificio de 30 pisos se derrumbara en Bangkok, según los servicios de emergencia. El edificio estaba en construcción y una persona permanece atrapada bajo los escombros.

La situación en Myanmar, que sufre una guerra civil y está bajo el control de una junta militar, sigue sin estar clara. El Consejo de Administración del Estado declaró estado de emergencia en la región de Mandalay, la capital Naypyidaw y en varias otras regiones, según un mensaje.

El primer ministro tailandés, Paetongtarn Shinawatra, declaró Bangkok “zona de emergencia”, mientras que las bolsas de valores y de futuros detuvieron sus operaciones. El gobernador de Bangkok dijo que muchos edificios se han visto afectados.

El baht tailandés se debilitó un 0,4% frente al dólar, aunque se mantuvo dentro de su rango de cotización durante la semana pasada. Los sistemas financieros siguen plenamente operativos, dijo el Banco de Tailandia y añadió que está vigilando de cerca la situación.

El terremoto se sintió con fuerza en la capital tailandesa, donde la gente salió a las calles, y en el norte, hasta Chiang Mai. Paetongtarn, que estaba en una reunión en la ciudad turística de Phuket, ordenó que se abordara inmediatamente el terremoto, que según los testigos duró más de un minuto.

El vice primer ministro tailandés, Prasert Jantararuangtong, dijo que el sistema de telecomunicaciones del país se ha visto interrumpido. El Ministerio de Transporte ordenó la suspensión de los servicios de transporte público, incluidos los autobuses y los trenes eléctricos.

Los terremotos fuertes suelen ir seguidos de réplicas que se extienden a otras zonas, dijo Nguyen Xuan Anh, director del Centro de Alerta de Terremotos y Tsunamis del Instituto de Geofísica. Aunque muchos lugares de Vietnam sintieron claramente el temblor, es poco probable que el sismo cause daños en el país, dijo el gobierno.

