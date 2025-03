Trump crea nueva arma comercial al amenazar con imponer aranceles secundarios

(Bloomberg) -- El presidente Donald Trump pareció inventar una nueva arma de política económica el lunes al amenazar con lo que denominó “aranceles secundarios” a los países que compran petróleo de Venezuela para estrangular su comercio petrolero con otras naciones.

La amenaza, lanzada a través de una publicación en Truth Social y confirmada luego en una orden ejecutiva, decía que los países podrían enfrentarse a aranceles del 25% en el comercio con EE.UU. si compran petróleo y gas de Venezuela, que ya está bajo fuertes sanciones estadounidenses. La medida tenía por objeto presionar a Venezuela por las “decenas de miles de delincuentes de alto nivel y otros” que, según Trump, Venezuela ha enviado a Estados Unidos.

Este novedoso enfoque se suma a una lista cada vez mayor de armas que Trump ha estado ansioso por desplegar como parte de un impulso para utilizar la influencia económica de Estados Unidos como palanca para lograr sus objetivos de política exterior e interior. La idea parece aumentar las tensiones con la nación latinoamericana en materia de inmigración y política exterior.

“Este es un nuevo concepto en la guerra económica”, dijo Francisco Monaldi, director de política energética latinoamericana del Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad Rice en Houston. “¿Cómo se puede hacer cumplir? No está claro, por supuesto”.

Con la amenaza, Trump parecía estar inventando una combinación de aranceles y lo que se conoce como sanciones secundarias, los castigos financieros que se pueden imponer a otros países o personas por hacer negocios con entidades sancionadas. Los objetivos de sus “aranceles secundarios” podrían variar mucho, dado que el petróleo venezolano va a Estados Unidos, España, India y el mercado negro.

Los tres primeros países están cubiertos por licencias de Chevron Corp., Repsol SA y Reliance Industries Ltd. El mercado negro está dominado por China.

“China es el principal actor al que va dirigido esto porque es esencialmente el mercado negro del petróleo venezolano”, dijo Monaldi. “No tendrían que aplicar aranceles secundarios si no fuera por China”.

La orden ejecutiva de Trump otorga al secretario de Estado, Marco Rubio, la facultad de decidir, a partir del 2 de abril, si se impondrán aranceles del 25% a un país que importe petróleo venezolano, ya sea directa o indirectamente.

Aunque la orden no especifica exactamente a quién se aplicaría un arancel secundario, sí especifica que si se impusiera un arancel de este tipo a China, se aplicaría no solo al territorio continental, sino también a Hong Kong y Macao. Aparte de Venezuela, China fue el único país mencionado en la orden.

Los expertos dijeron que la medida es comprensible para Trump, quien ha sugerido que está menos inclinado a imponer sanciones financieras. En septiembre, describió las sanciones como algo que podría acabar con el dólar y “todo lo que el dólar representa”. Los aranceles, dice, pueden utilizarse tanto como herramienta de negociación como medida para aumentar los ingresos.

Con la colaboración de Kevin Crowley y Fabiola Zerpa.

