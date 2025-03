Peleteiro: "Tengo ganas de que vuelva Yulimar para que el triple salto siga en lo más alto"

Madrid, 25 mar (EFE).- La española Ana Peleteiro, que ha cerrado la temporada de pista cubierta con un oro en los Europeos de Apeldoorn (Países Bajos) y un bronce en los Mundiales de Nanjing (China), declaró este martes que tiene ganas de que vuelva a la competición la venezolana Yulimar Rojas, rival y amiga, para que el triple salto "siga en lo más alto".

Dos semanas después de proclamarse campeona de Europa de triple salto en pista cubierta en Apeldoorn, Ana Peleteiro volvió a subirse al podio, en este caso al tercer cajón para recoger un bronce, en los Mundiales bajo techo de Nanjing (China) en los que logró la victoria la cubana Leyanis Pérez.

En los Mundiales de China, al igual que en los Juegos Olímpicos de París, no estuvo Yulimar Rojas, que reapareció el pasado 9 de marzo en Salamanca, tras casi dos años sin competir después de sufrir una rotura del tendón de Aquiles del pie izquierdo.

Yulimar, cuatro veces campeona del mundo al aire libre y tres de pista cubierta, forma parte del grupo de trabajo del cubano Iván Pedroso en la localidad española de Guadalajara. Hasta la pasada temporada, en ese grupo también estaba Ana Peleteiro, que en octubre decidió regresar a Ribeira (Galicia) para entrenar con su marido, Benjamin Compaoré.

"Hablo mucho con Yulimar porque somos amigas. Siempre me felicita y está contenta de que me vaya bien. Me siento feliz de que le vaya bien la recuperación y tengo ganas de que vuelva a la pista para que el triple salto siga estando en lo más alto. No sé cuando volverá, porque no me lo ha dicho, pero seguro que será pronto", dijo a EFE Peleteiro, tras aterrizar en el aeropuerto de Madrid Barajas-Adolfo Suárez con el equipo español.